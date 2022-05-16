В Твери продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Аваевской богадельне – объекте культурного наследия конца XIX-начала XX веков

В Твери продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Аваевской богадельне с сохранением ее исторического облика. Это объект культурного наследия регионального значения конца XIX-начала XX веков, представляющий собой комплекс зданий. При реставрации богадельни преимущественно используются материалы и технологии периода возведения здания.

Отремонтирован фундамент и восстановлен цоколь богадельни с облицовкой старицким известняком. Восстановлены внутренние стены. В крыле, выходящем на ул. Крылова, сооружены новые опорные колонны, проведена замена межэтажных перекрытий.

В настоящее время на 100% завершена реставрация фасада здания со стороны ул. Салтыкова-Щедрина. Сейчас ремонтируется сторона фасада, выходящего на ул. Крылова. Кроме того, ведется ремонт кровли, восстановление парадной лестницы.

Одновременно прорабатываются варианты дальнейшего использования отреставрированного объекта.

В Тверской области в 2022 году реализуется ряд проектов, направленных на сохранение культурного достояния Верхневолжья.

За счет средств областного бюджета реставрационные работы проводятся в комплексе Тверского путевого дворца, музее Салтыкова-Щедрина, здании духовного училища на набережной А. Никитина в Твери.

В отраслевую региональную госпрограмму до 2024 года включено восстановление Дома Полежаевых в Калязине, продолжение работ в областном драматическом театре, драмтеатре в Вышнем Волочке, ремонт музея Александра Пушкина в Берново, флигеля усадьбы Олениных в Торжке, «Дворца пионеров» в Твери.

В 2022 году за счет средств федерального бюджета продолжаются противоаварийные, консервационные и ремонтно-реставрационные работы в святынях Верхневолжья: Церкви Троицы за Волгой в Твери, колокольне Борисоглебского монастыря, Входоиерусалимском соборе в Торжке и других храмах.

В этом году по проекту Правительства РФ и Нового банка развития БРИКС «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» продолжаются научно-проектные работы и обследование комплекса Путевого дворца в Торжке, Дома городничего и других исторических зданий.

Пресс-служба Правительства Тверской области