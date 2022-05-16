16 мая Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы работы исполнительных органов власти региона.

Одной из тем совещания стала подготовка к проведению Единого государственного экзамена, который пройдет в Тверской области с 26 мая по 2 июля. Общее количество участников единого госэкзамена составит более 5600 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 58 единиц.

Самыми популярными предметами этого года, помимо обязательных русского языка и математики, стали обществознание (2359 человек), физика (1203 человек) и биология (1044 человека).

Несмотря на постепенное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, на пунктах сдачи ЕГЭ будет обеспечена обязательная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, бесконтактная термометрия, регулярное проветривание и другие меры безопасности.

Игорь Руденя поручил заранее продумать удобную логистику для школьников при организации сдачи ЕГЭ.

На этой неделе в Твери состоится региональное родительское собрание, на котором представители тверских ВУЗов расскажут о востребованных специальностях, а также правилах приема в учебные заведения.

Также на совещании рассмотрены обращения граждан, касающиеся ремонта дорог, организации водоснабжения и других вопросов. Все они находятся на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области