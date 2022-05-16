В Тверской области откроется уникальная выставка картин русских художников-передвижников

В Международный день музеев в Тверской областной картинной галерее состоится торжественное открытие уникальной выставки «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков». В ее рамках будет представлено более 40 подлинных произведений признанных российских классиков. Это исторические полотна Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина и Алексея Саврасова. Кроме живописных работ посетители увидят декоративные скульптуры русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева.

Мероприятие организованно в сотрудничестве с Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, с которой Тверская областная картинная галерея заключила соглашение о цикле подобных выставок.

«Сегодня Тверская картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выставка будет посвящена трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства. В экспозиции также будут представлены картины, непосредственно выставлявшиеся на передвижных выставках: «Исола деи Пескатори» Николая Дубовского, «Вид на Днепр из Царского сада в Киеве» Николая Бодаревского, «Базарная площадь в Гжатске» Исидора Уткина, «Портрет Стефана Уварова» Владимира Маковского, «Портрет госпожи Л» Александра Маковского и другие.

Как отметила директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина, жители Верхневолжья впервые смогут посетить такую выставку русских художников-передвижников и познакомиться с полотнами, не экспонируемыми в государственных музеях.

Кроме того, гости выставки смогут увидеть новый экспонат Галереи - объемную визуализацию герба Тверской губернии XIX века.

Для посещения выставка будет открыта с 19 мая по 28 августа. Билеты на выставку, в том числе по Пушкинской карте, можно приобрести в кассе или на официальном сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tverreg.ru/ticketsonline/.

Пресс-служба Правительства Тверской области