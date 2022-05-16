В Тверской области впервые откроется выставка картин русских художников-передвижников

19 мая в 17.00 в Тверской областной картинной галерее впервые откроется выставка «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков». Жители и гости областной столицы смогут увидеть более 40 произведений признанных российских классиков. Выставка будет открыта по 28 августа.

«Сегодня Тверская картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выставка будет посвящена трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства. Будут представлены картины художников, в разное время принимавших участие в деятельности Товарищества – исторические полотна Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина и Алексея Саврасова. Кроме живописных работ посетители увидят декоративные скульптуры русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева.

В экспозиции также будут представлены картины, непосредственно выставлявшиеся на передвижных выставках: «Исола деи Пескатори» Николая Дубовского, «Вид на Днепр из Царского сада в Киеве» Николая Бодаревского, «Базарная площадь в Гжатске» Исидора Уткина, «Портрет Стефана Уварова» Владимира Маковского, «Портрет госпожи Л» Александра Маковского и другие.

Для бесплатного посещения открытия выставки необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте Тверской областной картинной галереи по ссылке: https://gallery.tverreg.ru/ticketsonline/.

Кроме того, 19 мая в галерее продет круглый стол «Коллекция, коллекционеры и художники в публичном пространстве», приуроченный к открытию выставки. Коллекционеры, искусствоведы, представители арт-рынка обсудят вопросы, связанные с особенностями демонстрации и публикации произведений искусства и многое другое.

Его участниками станут коллекционер, потомок Сергея Николаевича Юренева, спасшего в 1941 году коллекции Тверской областной картинной галереи от немецких солдат, Елена Юренева, искусствовед, галерист, коллекционер Любовь Агафонова, президент, Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Василий Бычков.

Пресс-служба Правительства Тверской области