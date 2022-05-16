Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 388 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 975 942, в том числе за последние сутки их проведено 2561.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 015 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 734 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 6715

Конаковский район 12 231

Ржев 8657

Калининский район 6817

Вышневолоцкий городской округ 6433

Торжок 5443

Кимры 4900

Бежецкий район 4197

Бологовский район 3829

Кашинский городской округ 3651

Осташковский городской округ 3560

Старицкий район 3196

Калязинский район 3162

Нелидовский городской округ 3089

Лихославльский район 2964

Максатихинский район 2444

Западнодвинский муниципальный округ 2331

Торопецкий район 2160

Торжокский район 1916

Весьегонский муниципальный округ 1895

Оленинский муниципальный округ 1835

Зубцовский район 1815

Рамешковский район 1815

Кувшиновский район 1751

Селижаровский муниципальный округ 1495

Андреапольский муниципальный округ 1339

Спировский район 1321

Ржевский район 1260

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1122

Сонковский район 1085

Кимрский район 1032

ЗАТО Озёрный 992

Фировский район 1009

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 814

Сандовский муниципальный округ 802

Молоковский район 579

Жарковский район 568

Лесной муниципальный округ 566

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области