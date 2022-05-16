Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 388 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 975 942, в том числе за последние сутки их проведено 2561.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 015 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 734 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 6715
Конаковский район 12 231
Ржев 8657
Калининский район 6817
Вышневолоцкий городской округ 6433
Торжок 5443
Кимры 4900
Бежецкий район 4197
Бологовский район 3829
Кашинский городской округ 3651
Осташковский городской округ 3560
Старицкий район 3196
Калязинский район 3162
Нелидовский городской округ 3089
Лихославльский район 2964
Максатихинский район 2444
Западнодвинский муниципальный округ 2331
Торопецкий район 2160
Торжокский район 1916
Весьегонский муниципальный округ 1895
Оленинский муниципальный округ 1835
Зубцовский район 1815
Рамешковский район 1815
Кувшиновский район 1751
Селижаровский муниципальный округ 1495
Андреапольский муниципальный округ 1339
Спировский район 1321
Ржевский район 1260
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1122
Сонковский район 1085
Кимрский район 1032
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1009
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 814
Сандовский муниципальный округ 802
Молоковский район 579
Жарковский район 568
Лесной муниципальный округ 566
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области