Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on пн, 05/16/2022 - 11:46

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 388 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 975 942, в том числе за последние сутки их проведено 2561.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 015 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 734 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

  Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

                 

 Тверь 55 6715

 Конаковский район 12 231

 Ржев 8657

 Калининский район 6817

 Вышневолоцкий городской округ 6433

 Торжок 5443

 Кимры 4900

 Бежецкий район 4197

 Бологовский район 3829

 Кашинский городской округ 3651

 Осташковский городской округ 3560

 Старицкий район 3196

 Калязинский район 3162

 Нелидовский городской округ 3089

 Лихославльский район 2964

 Максатихинский район 2444

 Западнодвинский муниципальный округ 2331

 Торопецкий район 2160

 Торжокский район 1916

 Весьегонский муниципальный округ 1895

 Оленинский муниципальный округ 1835

 Зубцовский район 1815

 Рамешковский район 1815

 Кувшиновский район 1751

 Селижаровский муниципальный округ 1495

 Андреапольский муниципальный округ 1339

 Спировский район 1321

 Ржевский район 1260

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1122

 Сонковский район 1085

 Кимрский район 1032

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1009

 Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 814

 Сандовский муниципальный округ 802

 Молоковский район 579

 Жарковский район 568

 Лесной муниципальный округ 566

 Удомельский городской округ 34

 

Пресс-служба Правительства Тверской области