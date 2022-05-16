Аграрии Тверской области ведут сев яровых культур и другие работы в рамках посевной кампании

В хозяйствах Тверской области продолжаются сезонные полевые работы. Сейчас сельхозтоваропроизводители Верхневолжья проводят весновспашку, сев яровых культур, подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав.

Весновспашка проведена на площади более 30 тыс. га. Площадь ярового сева по данным Минсельхоза Тверской области на текущий момент составила более 24 тыс. га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 15,4 тыс. га.

В сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах озимые зерновые культуры на зерно под урожай 2022 года посеяны на площади порядка 20 тыс. га.

Всего в текущем году планируется посеять 51,7 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур; 7,5 тыс. га технических культур; 13,8 тыс. га картофеля; 2,6 тыс. га овощей; 47,1 тыс. га кормовых.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области аграриям оказывается господдержка в проведении посевной кампании.

«Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение государственной поддержки до сельхозпроизводителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – считает Игорь Руденя.

В 2022 году объёмы бюджетных средств на проведение весенних полевых работ равны 293,2 млн рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

Пресс-служба Правительства Тверской области