Почти 700 тысяч жителей Верхневолжья сделали прививку против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Прививку сделали 699 527 человек, ревакцинацию прошли 165 080 жителей региона.

Медики отмечают – несмотря на снижение заболеваемости сегодня необходимо продолжить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Особенно важно привиться пожилым людям. На сегодняшний день прививку против коронавирусной инфекции сделали 267 212 жителей региона старше 60 лет.

По словам специалистов, порядка 90% привитых, но заболевших коронавирусом, переносят вирус в лёгкой форме и получают лечение на дому. Доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии не превышает 1%. Чаще всего это жители региона, не привитые от коронавирусной инфекции или не прошедшие своевременно ревакцинацию.

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают работу в будни и в выходные дни.

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

В Тверской области также продолжается вакцинация детей от 12 лет. На данный момент прививку сделали 875 подростков. В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области