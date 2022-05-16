Жителей и гостей Тверской области приглашают на праздник «Сиреневое Домотканово»

28 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова (усадьба «Домотканово») состоится ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово», который в этом году отмечается в 25-ый раз.

По мнению Губернатора Игоря Рудени популяризация историко-культурного наследия Тверской области является важной частью работы по духовно-нравственному воспитанию, которая ведется в регионе. Кроме того, подобные мероприятия способствуют развитию в Верхневолжье событийного туризма.

Усадьба была одним из любимых мест известного художника Валентина Серова. В разные годы сюда приезжали художники И.И. Левитан, И.Я. Билибин, В.А. Фаворский, И.С. Ефимов, Н.Я. Симонович-Ефимова, ученые А.Е. Фаворский, Я.В. Чехов, здесь ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты.

Праздник «Сиреневое Домотканово» традиционно проходит в парке усадьбы во время цветения сирени, что и дало название самому событию. Гостей ожидают театрализованное открытие, конкурс-пленэр молодых художников, концерты, спектакль «Волшебное кольцо» Тверского театра кукол, мастер-классы, «поэтическая беседка», «книжный шатер» и многое другое.

Событие начнется в 11.30 и пройдет по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь.

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-903-034-33-11.

Пресс-служба Правительства Тверской области