В Тверской области обсудили развитие усадьбы «Знаменское-Раёк»

15 мая Всероссийский историко-этнографический музей провел Круглый стол, посвященный вопросам развития усадьбы «Знаменское-Раёк». Встреча состоялась в усадьбе в День рождения его создателя – известного русского архитектора Николая Александровича Львова.

В апреле текущего года усадьба «Знаменское – Раёк» перешла в ведение Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ) в Торжке. В планах – проведение реставрационных работ и организация музейного пространства. Уже началась подготовка необходимой документации.

Участниками Круглого стола стали заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Наталия Чечель, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева, директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова, а также представители Правительства Тверской области и администраций Торжка и Торжокского района.

На встрече обсуждались вопросы исторического значения усадьбы, ее текущее состояние, перспективы развития музея, а также процесс реставрации исторического комплекса.

Планируется провести реставрацию всех памятников, находящихся на территории усадьбы, и воссоздать утраченные. Это главный дом, флигель, колоннада, ворота, грот и другие объекты. Работы предполагается провести за счет федеральных средств, выделенных по линии Минкультуры России. В разработке концепции экспозиции будущего музея примут участие эксперты и ведущие специалисты страны.

Усадьба «Знаменское-Раёк» – архитектурный ансамбль и одна из красивейших усадеб России. Она принадлежала генерал-аншефу, герою русско-турецкой войны Ф.И. Глебову. Семья Глебовых-Стрешневых имела тесное родство с царской семьей. Прапрабабушка супруги Ф.И. Глебова, Евдокия Лукьяновна Стрешнева, была женой первого русского царя из династии Романовых и является родоначальницей царской династии как мать наследников.

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке, в ведение которого передана усадьба «Знаменское-Раёк», был создан по инициативе академика Дмитрия Сергеевича Лихачева в 1988 году. Сегодня это единственный федеральный музей в Тверской области. Ежегодно учреждение посещают порядка 70 тысяч человек.

В состав музея входит 14 исторических зданий, из которых в семи располагаются экспозиционные отделы различной тематики. Это «Новоторжский кремль», «Странноприимный дом» в Новоторжском Борисоглебском монастыре, «Детский культурный центр «Особняк на набережной», «Дом России», «Этнографический центр», «Музейные ряды» «Гостиница Пожарских».

Пресс-служба Правительства Тверской области