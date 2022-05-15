Верхневолжье проводит областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары»

15 мая в столице Верхневолжья проходит областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары». Фестиваль состоится на сцене Городского сада города Твери. Начало в 13.00.

Участниками фестиваля станут коллективы из 11 муниципалитетов Тверской области: Бежецкого, Кимрского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого районов, Лихославльского муниципального и Кашинского городского округов, городов Ржев, Кимры, Тверь. Гость праздника – духовой оркестр города Высоковск Московской области.

Фестиваль направлен на сохранение и пропаганду исполнительских традиций духовой музыки, приобщение молодого поколения к лучшим образцам отечественной культуры, совершенствование исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности духовых оркестров и ансамблей духовых инструментов, обмен опытом между коллективами.

В программе фестиваля: дефиле барабанщиц и мажореток образцовых коллективов Тверской области; гала-концерт духовых коллективов. Будут исполнены оригинальные произведения, обработки старинных вальсов и маршей, переложения популярных классических произведений, песни военных лет, музыка из кинофильмов, джаз и многое другое.

Кульминацией фестиваля станет выступление сводного духового оркестра Тверской области под управлением Павла Смирнова.

Пресс-служба Правительства Тверской области