В город воинской славы Ржев Тверской области прибудет «Поезд Победы»



С 16 по 17 мая в городе воинской славы Ржеве будет работать передвижная выставка «Поезд Победы». Чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти регистрацию и оформить бесплатный билет на официальном сайте проекта по ссылке: https://поездпобеды.рф/registration/.

Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и погружает посетителей в реалии военного времени.

«Мы гордимся подвигом фронтового поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, и мир на земле. Для жителей Тверской области воплощением силы нашего народа, его единства, стойкости и мужества всегда будет Ржевская битва. В те месяцы весь мир увидел: наш народ невозможно победить», – отметил Губернатор Игорь Руденя во время торжественного мероприятия, посвященного 77-ой годовщине Великой Победы, которое состоялось 9 мая во Ржеве.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный сторителлинг в режиме реального времени создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

В этом году интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю об одном из самых страшных явлений – радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Среди раритетных экспонатов «Поезда Победы» - копии и подлинники редких документов за период 17-20 веков, рассказывающие об истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.

«В наши дни, в 2022 году, потомки победителей 45-го борются с последователями нацизма и фашизма, попытавшегося возродится у рубежей нашей Родины. Вместе мы завершаем и другую – 8-летнюю войну. Новая Победа неизбежна – чтобы символы возродившегося нацизма остались экспонатами музеев памяти, но не атрибутами жизни людей», – сказал директор Музея Победы Александр Школьник на презентации обновленной экспозиции поезда, которая прошла 9 мая в Москве.

В обновленную экспозицию выставки «Поезда Победы» вошли экспонаты, предоставленные Межмузейной рабочей группой, сформированной по инициативе Российского исторического общества и российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, Музеем Победы, Музеем-панорамой «Сталинградская битва», а также Донецким республиканским краеведческим музеем, Луганским республиканским краеведческим музеем. Материалы предоставлены Федеральным архивным агентством и Государственным историческим музеем. Многие уникальные экспонаты и документы представлены впервые.

Среди них – материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР – подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.

Экспозицию дополняют мультимедийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах.

Выставка будет работать во Ржеве с 16 по 17 мая. Возрастная категория строго 12+.

Историко-просветительский проект «Поезд Победы» был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году, Год науки и технологий в Российской Федерации, экспозиция дополнилась научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, внесших весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.



Пресс-служба Правительства Тверской области.