Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 203 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 973 381, в том числе за последние сутки их проведено 3267.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 970 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 733 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 6703

Конаковский район 12 231

Ржев 8655

Калининский район 6816

Вышневолоцкий городской округ 6431

Торжок 5442

Кимры 4899

Бежецкий район 4196

Бологовский район 3829

Кашинский городской округ 3649

Осташковский городской округ 3559

Старицкий район 3194

Калязинский район 3161

Нелидовский городской округ 3087

Лихославльский район 2962

Максатихинский район 2444

Западнодвинский муниципальный округ 2330

Торопецкий район 2160

Торжокский район 1915

Весьегонский муниципальный округ 1894

Оленинский муниципальный округ 1833

Зубцовский район 1815

Рамешковский район 1815

Кувшиновский район 1750

Селижаровский муниципальный округ 1495

Андреапольский муниципальный округ 1338

Спировский район 1320

Ржевский район 1260

Краснохолмский муниципальный округ 1223

Кесовогорский район 1122

Сонковский район 1084

Кимрский район 1032

ЗАТО Озёрный 992

Фировский район 1008

Пеновский муниципальный округ 966

Бельский район 814

Сандовский муниципальный округ 801

Молоковский район 579

Жарковский район 568

Лесной муниципальный округ 565

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области