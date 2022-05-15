Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on вс, 05/15/2022 - 11:18

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 203 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 973 381, в том числе за последние сутки их проведено 3267.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 970 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 733 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

  Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

                 

 Тверь 55 6703

 Конаковский район 12 231

 Ржев 8655

 Калининский район 6816

 Вышневолоцкий городской округ 6431

 Торжок 5442

 Кимры 4899

 Бежецкий район 4196

 Бологовский район 3829

 Кашинский городской округ 3649

 Осташковский городской округ 3559

 Старицкий район 3194

 Калязинский район 3161

 Нелидовский городской округ 3087

 Лихославльский район 2962

 Максатихинский район 2444

 Западнодвинский муниципальный округ 2330

 Торопецкий район 2160

 Торжокский район 1915

 Весьегонский муниципальный округ 1894

 Оленинский муниципальный округ 1833

 Зубцовский район 1815

 Рамешковский район 1815

 Кувшиновский район 1750

 Селижаровский муниципальный округ 1495

 Андреапольский муниципальный округ 1338

 Спировский район 1320

 Ржевский район 1260

 Краснохолмский муниципальный округ 1223

 Кесовогорский район 1122

 Сонковский район 1084

 Кимрский район 1032

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1008

 Пеновский муниципальный округ 966

 Бельский район 814

 Сандовский муниципальный округ 801

 Молоковский район 579

 Жарковский район 568

 Лесной муниципальный округ 565

 Удомельский городской округ 34

 

Пресс-служба Правительства Тверской области