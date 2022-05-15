Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 203 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 973 381, в том числе за последние сутки их проведено 3267.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 970 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 733 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 6703
Конаковский район 12 231
Ржев 8655
Калининский район 6816
Вышневолоцкий городской округ 6431
Торжок 5442
Кимры 4899
Бежецкий район 4196
Бологовский район 3829
Кашинский городской округ 3649
Осташковский городской округ 3559
Старицкий район 3194
Калязинский район 3161
Нелидовский городской округ 3087
Лихославльский район 2962
Максатихинский район 2444
Западнодвинский муниципальный округ 2330
Торопецкий район 2160
Торжокский район 1915
Весьегонский муниципальный округ 1894
Оленинский муниципальный округ 1833
Зубцовский район 1815
Рамешковский район 1815
Кувшиновский район 1750
Селижаровский муниципальный округ 1495
Андреапольский муниципальный округ 1338
Спировский район 1320
Ржевский район 1260
Краснохолмский муниципальный округ 1223
Кесовогорский район 1122
Сонковский район 1084
Кимрский район 1032
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1008
Пеновский муниципальный округ 966
Бельский район 814
Сандовский муниципальный округ 801
Молоковский район 579
Жарковский район 568
Лесной муниципальный округ 565
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области