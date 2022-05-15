В Верхневолжье к Международному Дню семьи организован фестиваль семейного творчества и другие мероприятия для родителей и детей

15 мая отмечается Международный День семьи. В Тверской области проходит ряд мероприятий, направленных на популяризацию семейных традиций, семейного творчества, ответственного родительства.

В преддверии праздника в Твери у Областного клинического перинатального центра прошла акция по посадке дубов. Участие в ней приняли многодетные семьи региона, Губернатор Игорь Руденя, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимира Васильева. Позже состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья года», обладателей знаков «Слава матери» и «Слава отца».

«Хочу поблагодарить родителей за вклад в воспитание детей, за ваше терпение. Быть родителем – это призвание. Воспитывая своих детей, вы растите будущее нашего Отечества», – обратился Игорь Руденя к участникам праздника.

Одним из событий Международного Дня семьи станет фестиваль семейного творчества, который 15 мая проходит в Ржеве. Впервые он состоялся в 2020 году и уже стал городской традицией, объединяющей талантливые, целеустремленные, дружные семьи Ржевского района.

В этом году свои таланты демонстрируют пять семей Ржева и района: это семьи Пашковых, Новиковых, Вороновых-Кузьменко, Васильевых и Сафроновых.

Областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина организовал литературный праздник «О самом главном на Земле». Академическая областная филармония 15 мая представляет музыкальную сказку с оркестром для родителей и детей.

Накануне в Твери в областном Дворце культуры «Пролетарка» прошло театрализованное представление с участием ведущих коллективов учреждения. В Аввакумовском сельском поселении провели спортивный семейный праздник «Все на старт», а в Никулинском – семейную эстафету.

В настоящее время в Тверской области реализуется целый комплекс мер в демографии – федеральных и региональных.

Во многом благодаря усилению поддержки по этому направлению с 2016 года количество многодетных семей в регионе увеличилось на 40% – до 13 963. Сегодня в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается 45 831 ребенок.

Родителям представляются материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей, налоговые и коммунальные льготы, помощь в погашении ипотечного кредита, в приобретении автотранспорта.

На основании мнения мам и пап с этого года расширен состав подарочного набора для новорожденных в Тверской области. Также принято решение предоставлять комплекты школьной формы для всех учащихся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы).

Пресс-служба Правительства Тверской области