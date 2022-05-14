В Тверской области пройдут мероприятия в честь 100-летия со дня рождения боевого летчика Алексея Рапоты

16 мая в музейном павильоне Ржевского мемориала Советскому солдату состоится научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения участника Ржевской битвы, боевого летчика Алексея Рапоты.

Планируется, что участниками события станут член Совета Федерации ФС РФ, сын фронтовика Григорий Рапота, директор Музея Победы Александр Школьник, ветераны, ученики и педагоги ржевских школ.

На конференции расскажут о судьбе летчика, вспомнят его боевой и трудовой путь. Участникам представят выставку книг Алексея Рапоты, покажут коллекцию его наград.

Алексей Никифорович Рапота – летчик, генерал-майор авиации, ветеран Великой Отечественной войны. На Калининский фронт старший сержант Рапота прибыл в декабре 1941 года штурманом звена полка ночных бомбардировщиков. На счету Алексея Никифоровича более 350 боевых вылетов. В конце войны Рапота воевал в Польше в составе 4-го Украинского фронта. В августе 1987 года в звании «генерал-майор» уволен в запас. Ветеран ушел из жизни 20 октября 2020 года.

После конференции состоится церемония возложения цветов к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату и флешмоб, в ходе которого юнармейцы запустят в небо 100 белых шаров.

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

6 мая на встрече с Президентом Губернатор Игорь Руденя представил предложения по развитию Ржевского мемориала Советскому солдату. К 80-летию Великой Победы планируется создать в рамках комплекса музей, посвященный Ржевской битве.

Пресс-служба Правительства Тверской области