В Верхневолжье проводится ежегодная патриотическая и экологическая акция «Сад Памяти»

В Тверской области продолжаются мероприятия в рамках патриотической и экологической акции «Сад памяти». Акция проходит по поручению Президента России Владимира Путина, который лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала Советскому солдату в день его открытия 30 июня 2020 года. За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 85 регионов России.

Основная цель акции – высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Это дань воинам и труженикам тыла, память о тех, кто отдал свои жизни за свободу от нацизма, бесчеловечности и несправедливости.

В Тверской области в 2022 году памятные посадки в рамках акции «Сад Памяти» пройдут на территории более 1110 га. Будет высажено 3,5 млн. сеянцев и саженцев древесных пород.

Сегодня Верхневолжье является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. По поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе особое внимание уделяется сохранению и восстановлению лесного фонда.

В регионе уже прошел ряд мероприятий, посвященных сохранению леса. Так, 13 мая Губернатор Игорь Руденя, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев, а также многодетные семьи Верхневолжья посадили дубовую аллею на территории Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной.

В тот же день в микрорайоне Мамулино на Аллее Славы силами неравнодушных жителей, общественных организаций, сотрудников лесной отрасли региона состоялась памятная посадка 24 саженцев белой сирени.

Свой вклад в акцию внесли и студенты технологического факультета Тверской государственной сельскохозяйственной академии, которые приняли участие в посадке деревьев в Рамешковском районе. Более 10 тыс. саженцев ели высажены на площади 3,5 га.

В городе воинской славы Ржеве разбита аллея в парковой зоне на Советской площади. 20 молодых дубов высажены школьниками города, представителями администрации Ржева. В будущем организаторы планируют расширить территорию аллеи, посадив новые саженцы.

В течение мая в муниципалитетах Верхневолжья продолжатся мероприятия по озеленению населённых пунктов, благоустройству скверов и парков, созданию памятных аллей, а также посадке молодых деревьев. Всего на территории лесного фонда региона планируется посадить около 3,5 млн. сеянцев хвойных пород деревьев на площади 1,1 га, в населённых пунктах – заложить аллеи и скверы на площади 2 га.

С 2017 года Тверская область лидирует и по проведению мероприятий по лесовосстановлению. За пять лет они были выполнены на площади более 89,6 га. В 2022 году планируется провести лесовосстановительные мероприятия на площади 16 га. В ближайшие 5 лет предполагается восстановить 93 га лесов.

Пресс-служба Правительства Тверской области