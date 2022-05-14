Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 48 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 032 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 970 110, в том числе за последние сутки их проведено 2015.

Всего в настоящее время в регионе подтверждены 161 923 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 732 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 55 690

Конаковский район 12 226

Ржев 8654

Калининский район 6813

Вышневолоцкий городской округ 6429

Торжок 5442

Кимры 4898

Бежецкий район 4196

Бологовский район 3827

Кашинский городской округ 3647

Осташковский городской округ 3558

Старицкий район 3193

Калязинский район 3160

Нелидовский городской округ 3086

Лихославльский район 2961

Максатихинский район 2442

Западнодвинский муниципальный округ 2328

Торопецкий район 2158

Торжокский район 1914

Весьегонский муниципальный округ 1893

Оленинский муниципальный округ 1832

Зубцовский район 1815

Рамешковский район 1815

Кувшиновский район 1750

Селижаровский муниципальный округ 1495

Андреапольский муниципальный округ 1338

Спировский район 1320

Ржевский район 1260

Краснохолмский муниципальный округ 1223

Кесовогорский район 1122

Сонковский район 1084

Кимрский район 1032

ЗАТО Озёрный 991

Фировский район 1008

Пеновский муниципальный округ 966

Бельский район 814

Сандовский муниципальный округ 799

Молоковский район 579

Жарковский район 568

Лесной муниципальный округ 563

Удомельский городской округ 34



Пресс-служба Правительства Тверской области