Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 48 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 032 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 970 110, в том числе за последние сутки их проведено 2015.
Всего в настоящее время в регионе подтверждены 161 923 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 732 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 690
Конаковский район 12 226
Ржев 8654
Калининский район 6813
Вышневолоцкий городской округ 6429
Торжок 5442
Кимры 4898
Бежецкий район 4196
Бологовский район 3827
Кашинский городской округ 3647
Осташковский городской округ 3558
Старицкий район 3193
Калязинский район 3160
Нелидовский городской округ 3086
Лихославльский район 2961
Максатихинский район 2442
Западнодвинский муниципальный округ 2328
Торопецкий район 2158
Торжокский район 1914
Весьегонский муниципальный округ 1893
Оленинский муниципальный округ 1832
Зубцовский район 1815
Рамешковский район 1815
Кувшиновский район 1750
Селижаровский муниципальный округ 1495
Андреапольский муниципальный округ 1338
Спировский район 1320
Ржевский район 1260
Краснохолмский муниципальный округ 1223
Кесовогорский район 1122
Сонковский район 1084
Кимрский район 1032
ЗАТО Озёрный 991
Фировский район 1008
Пеновский муниципальный округ 966
Бельский район 814
Сандовский муниципальный округ 799
Молоковский район 579
Жарковский район 568
Лесной муниципальный округ 563
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области