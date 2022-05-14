В Твери назовут финалистов областного детско-юношеского конкурса чтецов, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I

14 мая в 11.00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится финал II-го регионального детско-юношеского конкурса чтецов «Гордимся именем твоим» к 350-летию со дня рождения Петра I. Главная цель этого творческого состязания – продвижение и популяризация литературного и исторического наследия России.

На конкурс поступило более 70 заявок от участников в возрасте 5-17 лет из Твери, Конаковского, Кувшиновского, Старицкого, Ржевского районов, Лесного, Кашинского, Весьегонского, Пеновского округов.

В результате первого тура, который прошел онлайн, было отобрано 29 финалистов, которым сегодня предстоит побороться за звание обладателя Гран-при конкурса.

Участники будут декламировать стихи, читать прозу в сопровождении музыкального и визуального ряда, демонстрировать постановки с использованием сценических костюмов. Оценивать их будет профессиональное жюри, в состав которого войдут искусствоведы, филологи, работники сферы культуры.

В 2022 году в честь 350-летия со дня рождения Петра I в стране проходит множество историко-культурных мероприятий по всей России. К ним присоединилась Тверская область.

22 апреля в информационном библиотечном центре Тверского государственного университета открылась передвижная выставка «Петр Великий» Государственного исторического музея.

В зале лектория информационно-библиотечного центра эксперты обсудили вопросы популяризации истории петровской эпохи, воспитания гражданственности и патриотизма, представили проекты петровской тематики и деятельности музеев России по сохранению наследия Петра I.

Пресс-служба Правительства Тверской области