По просьбе пассажиров «Транспорт Верхневолжья» изменит маршруты общественного транспорта в Твери

Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов.

На маршруте №11 будут добавлены рейсы в 15:40 от ул. Гагарина и в 16:05 от ПМК.

На маршрутах №109 и №203 изменится время отправления утренних рейсов.

На маршруте №109 добавится вечерний рейс отправлением от ж/д вокзала в 20:25.

На маршруте №203 добавится рейс в 18:30 из Конаково до с. Дмитрова Гора.