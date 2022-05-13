По просьбе пассажиров «Транспорт Верхневолжья» изменит маршруты общественного транспорта в Твери

posted by Максим Малахов on пт, 05/13/2022 - 21:12

 

С 16 мая по просьбам пассажиров «Транспорт Верхневолжья» скорректирует расписание ряда маршрутов в Твери, Кимрах и Кимрском районе, Конаково и Конаковском районе, поселке Редкино. Два автобуса в Редкино изменят пути следования.

Расписание будет скорректировано в связи с изменением графика движения электропоездов. Это позволит синхронизировать расписание автобусов со временем прибытия и отправления электропоездов.

 

Номер и название маршрута

Изменения

г. Тверь

№119 «Тверь (автовокзал) – Орша»

Рейс в 17:55 с автовокзала будет перенесён на 18:10.

№6 «Улица Хромова – Мамулино»

Рейс в 22:20 от ул. Хромова будет отправляться в 22:35.

г. Кимры и Кимрский район

№2 «Микрорайон – Подсобное хозяйство»,

№ 6 «Микрорайон – Южный»,

№14 «Подсобное хозяйство – Южный»,

№279 «Кимры (ж/д вокзал) – Белый Городок»,

№280 «Кимры – Новые Шатрищи»,

№283 «Кимры (ж/д вокзал) – Бурцево»,

№285 «Кимры (автостанция) – Приволжский»

Расписание будет скорректировано под график движения электропоездов. На маршруте №2 добавятся рейсы в утренний час пик.

г. Конаково и Конаковский район

№11 «Улица Гагарина – ПМК»,

№109 «Конаково – Федоровское»,

№203 «Конаково – Паромная переправа»,

№204 «Конаково – Редкино»

 

Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов.

На маршруте №11 будут добавлены рейсы в 15:40 от ул. Гагарина и в 16:05 от ПМК.

На маршрутах №109 и №203 изменится время отправления утренних рейсов.

На маршруте №109 добавится вечерний рейс отправлением от ж/д вокзала в 20:25.

На маршруте №203 добавится рейс в 18:30 из Конаково до с. Дмитрова Гора.

пос. Редкино

№121-1 «ул. Фадеева – станция Редкино»,

№121-3 «ул. Калинина – станция Редкино»

 

Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов. Изменятся пути следования.

Маршрут №121-1 будет проходить по ул. Академической в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №121-3 будет проходить по ул. Ленинградской и пр-ту Химиков в прямом и обратном направлениях. Отдельные рейсы будут выполняться по кольцу: ул. Фадеева – ул. Академическая – ул. Лермонтова – пр-т Химиков – ул. Ленинградская – ул. Фадеева.

№103-1 «Редкино – Озерки»,

№103-2 «Редкино – Изоплит»,

 №106 «Редкино – Игуменка», 

№121-2 «ул. Фадеева – 1-ый участок»,

№121-4 «ул. Калинина – ул. Геофизиков»,

№303 «ул. Калинина – станция Редкино – Изоплит – Озерки»,

№304 «Редкино – Меженино»,

№305 «Редкино – Слобода»

Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов.

В вечерние часы на маршрутах №№103-1, 103-2 будут работать два автобуса (по одному на каждом из маршрутов).

Маршрут №303 будет следовать по ранее действовавшей кольцевой схеме движения через пос. Озерки и Изоплит: Редкино – Озерки – Изоплит – Редкино, часть рейсов в обратном направлении также будет осуществляться по прежней схеме. Будет восстановлен рейс в 7:40 от ул. Калинина.

 

Обновленное расписание будет доступно на сайте Министерства Транспорта Тверской области.

 «Транспорт Верхневолжья» убедительно просит пассажиров быть внимательными и перед поездкой ознакомиться с изменениями на маршрутах.

Пресс-служба Правительства Тверской области