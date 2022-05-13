«Транспорт Верхневолжья» информирует о корректировке расписания и изменениях на маршрутах с 16 мая

С 16 мая по просьбам пассажиров «Транспорт Верхневолжья» скорректирует расписание ряда маршрутов в Твери, Кимрах и Кимрском районе, Конаково и Конаковском районе, поселке Редкино. Два автобуса в Редкино изменят пути следования.

Расписание будет скорректировано в связи с изменением графика движения электропоездов. Это позволит синхронизировать расписание автобусов со временем прибытия и отправления электропоездов.

Со всеми изменениями можно ознакомиться в таблице:

Номер и название маршрута Изменения г. Тверь №119 «Тверь (автовокзал) – Орша» Рейс в 17:55 с автовокзала будет перенесён на 18:10. №6 «Улица Хромова – Мамулино» Рейс в 22:20 от ул. Хромова будет отправляться в 22:35. г. Кимры и Кимрский район №2 «Микрорайон – Подсобное хозяйство», № 6 «Микрорайон – Южный», №14 «Подсобное хозяйство – Южный», №279 «Кимры (ж/д вокзал) – Белый Городок», №280 «Кимры – Новые Шатрищи», №283 «Кимры (ж/д вокзал) –Бурцево», №285 «Кимры (автостанция) – Приволжский» Расписание будет скорректировано под график движения электропоездов. На маршруте №2 добавятся рейсы в утренний час пик. г. Конаково и Конаковский район №11 «Улица Гагарина – ПМК», №109 «Конаково – Федоровское», №203 «Конаково – Паромная переправа», №204 «Конаково – Редкино» Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов. На маршруте №11 будут добавлены рейсы в 15:40 от ул. Гагарина и в 16:05 от ПМК. На маршрутах №109 и №203 изменится время отправления утренних рейсов. На маршруте №109 добавится вечерний рейс отправлением от ж/д вокзала в 20:25. На маршруте №203 добавится рейс в 18:30 из Конаково до с. Дмитрова Гора. пос. Редкино №121-1 «ул. Фадеева – станция Редкино», №121-3 «ул. Калинина – станция Редкино» Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов. Изменятся пути следования. Маршрут №121-1 будет проходить по ул. Академической в прямом и обратном направлениях. Маршрут №121-3 будет проходить по ул. Ленинградской и пр-ту Химиков в прямом и обратном направлениях. Отдельные рейсы будут выполняться по кольцу: ул. Фадеева – ул. Академическая – ул. Лермонтова – пр-т Химиков – ул. Ленинградская – ул. Фадеева. №103-1 «Редкино – Озерки», №103-2 «Редкино – Изоплит», №106 «Редкино – Игуменка», №121-2 «ул. Фадеева – 1-ый участок», №121-4 «ул. Калинина – ул. Геофизиков», №303 «ул. Калинина – станция Редкино – Изоплит – Озерки», №304 «Редкино – Меженино», №305 «Редкино – Слобода» Будет скорректировано расписание в связи с изменением графика движения электропоездов. В вечерние часы на маршрутах №№103-1, 103-2 будут работать два автобуса (по одному на каждом из маршрутов). Маршрут №303 будет следовать по ранее действовавшей кольцевой схеме движения через пос. Озерки и Изоплит: Редкино – Озерки – Изоплит – Редкино, часть рейсов в обратном направлении также будет осуществляться по прежней схеме. Будет восстановлен рейс в 7:40 от ул. Калинина.

Обновленное расписание будет доступно на сайте Министерства Транспорта Тверской области.

«Транспорт Верхневолжья» убедительно просит пассажиров быть внимательными и перед поездкой ознакомиться с изменениями на маршрутах.

Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области