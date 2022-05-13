В Правительстве Тверской области приняли решения, необходимые для реализации проекта по модернизации молочного завода

13 мая Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. В повестку вошел вопрос, связанный с реализацией в Конаковском районе инвестиционного проекта ООО «Ручьевское», входящего в ГК «Агропромкоплектация» – это один из крупнейших инвестиционных партнеров региона.

На заседании одобрен перевод участка в категорию земель промышленности и иного спецназначения для создания инфраструктуры в рамках проекта модернизации молочного завода.

На встрече Губернатора Игоря Рудени и генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» Сергея Новикова в апреле 2022 года обсуждалась реализация проекта по модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции. Это позволит к 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 тонн в сутки, производство творога – до 50 тонн в сутки. Будет создано не менее 60 новых рабочих мест.

В регионе продолжается работа по расширению регионального лесного фонда и установлению охранных зон газопроводов.

Участники комиссии одобрили перевод в земли лесфонда участков в Нелидовском городском округе площадью более 542 га.

Охранные зоны газопроводов общей протяжённостью 5,2 км установят на 65 участках в Бологое, Конаковском районе и Лихославльском муниципальном округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области