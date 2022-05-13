Губернатор Игорь Руденя и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев ответили на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

12 мая на телеканале «Россия 24» Тверь состоялся прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени и руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимира Васильева. Основными темами стали итоги недавней встречи главы региона с Президентом Владимиром Путиным, празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, социальные меры поддержки жителей и другие вопросы.

Как сообщалось ранее, на встрече Губернатора Игоря Рудени с Президентом Владимиром Путиным обсуждались вопросы газификации тверского региона, строительства Западного моста в Твери, развития курорта «Завидово», создания на территории Ржевского мемориала Советскому солдату музея Победы, как на Поклонной горе.

В прямом эфире глава региона рассказал о том, что осталось за кадром встречи с Президентом РФ.

«Мы говорили о поддержке Тверского вагонзавода. Это возможность получения дополнительных средств на импортозамещение. С 2017 по 2021 год уже провели большую работу в этом направлении. Импортозамещение на машиностроительном кластере составило порядка 85%. По поручению главы государства разрабатываем программу по 100-процентному замещению всей элементной базы в машиностроении. Это касается электроники, комплектующих», – сообщил Губернатор.

Также Владимир Путин поддержал предложение о газификации города Торопца к 950-летнему юбилею. Межпоселковый газопровод будет проложен со стороны Псковской области со сроком завершения работ к 2024 году.

Кроме того, Игорь Руденя поделился впечатлениями об участии в торжественных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжества в честь Дня Победы начались в Ржеве, где состоялись прохождение войск Ржевского гарнизона, церемонии возложения цветов.

В Твери состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-ой годовщины Победы. Почетными гостями события стали фронтовики.

«Хочу отметить, что на прохождении было много молодежи – юнармейцы, школьники, в том числе из других муниципалитетов. Прошли наши военные из Мигалово, УФСИН, кадетские классы. Наши ветераны в этот день побывали на параде на Красной площади, они остались очень довольны. Часть ветеранов осталась в Твери, 9 мая мы встретились с ними, поговорили. Уверен, что в следующем году мы отметим 80-летите освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков на таком же высоком уровне», – отметил Игорь Руденя.

В этом году впервые после двухлетнего перерыва во всех муниципалитетах Верхневолжья акция «Бессмертный полк» прошла не в онлайн, а в обычном формате. Всего в тверском регионе в акции приняло участие свыше 92 тысяч человек.

Только в Твери в рядах «Бессмертного полка» прошли 39 тысяч жителей и гостей города, которые пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы.

«Показатели по численности людей, которые встали в ряды Бессмертного полка, выросли. Это особенность нашего народа, ветеранов, наших патриотов», – подчеркнул Владимир Васильев.

В ходе прямого эфира обсуждались меры поддержки региональной экономики в условиях санкционного давления.

Игорь Руденя рассказал, что на региональном уровне разработан и утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области. Это позволяет компаниям обеспечить стабильную деятельность, сохранить трудовые коллективы, реализовать проекты в сфере импортозамещения. Так, докапитализирован Фонд развития промышленности Тверской области на сумму 250 млн рублей, что позволит предоставить поддержку не менее чем 14 предприятиям. Утверждена новая программа Фонда «Импортозамещение», предусматривающая предоставление льготных займов на соответствующие проекты от 10 до 50 млн. рублей на срок до 5 лет по ставке 1% годовых.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы наша экономика противостояла санкциям и перестала быть зависимой от внешних факторов. В сложившихся условиях мы смягчили условия выплаты кредитов, поддержали туристическую отрасль, стараемся оказывать помощь людям по всем направлениям», – подчеркнул Владимир Васильев.

Именно на помощь людям и направлена действующая с 2013 года в регионе программа заключения социального контракта. О ходе ее реализации Игорь Руденя рассказал в ходе прямого эфира. С помощью социального контракта жители могут повысить свой уровень доходов. Например, открыть своё дело или пройти обучение по востребованной в регионе специальности. Благодаря программе социальных контрактов только с начала 2022 года 348 человек смогли найти новую работу, а 431 человек – открыть своё дело. Это больше, чем за весь прошлый год.

В завершении беседы Игорь Руденя и Владимир Васильев поздравили все семьи Тверской области с предстоящим праздником, Международным Днем семьи, и пожелали семейного благополучия и счастья. Завтра в Твери состоится торжественное мероприятие, посвящённое Международному Дню семьи, на котором будут подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2022», состоится награждение Почётными знаками Тверской области «Слава Матери» и «Слава Отца».