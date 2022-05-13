Жители Верхневолжья успешно используют возможности социального контракта для открытия своего дела

Расширение практики социальных контрактов и поддержка семей Верхневолжья стали темами прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени и руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимира Васильева.

Для помощи семьям в текущих условиях Президент России Владимир Путин поручил расширить практику заключения социального контракта. С помощью соцконтракта жители, которым необходима поддержка государства, могут повысить свой уровень доходов. Например, открыть своё дело или пройти обучение по востребованной в регионе специальности.

Тверской регион был одним из первых, где началась реализация этой программы в 2013 году. Всего с этого времени до 2020 года включительно в области заключено 937 социальных контрактов на 63,1 млн рублей областных средств.

С прошлого года программа внедрена во всех субъектах Российской Федерации и реализуется с привлечением средств федерального бюджета.

«На федеральном уровне принято решение об увеличении размера соцконтракта до 250 тысяч рублей на одного человека», – подчеркнул Игорь Руденя.

Игорь Руденя привел пример успешной реализации социального контракта в Тверской области. В Бежецке благодаря участию в программе жительница открыла обучающий центр в сфере маникюра и парикмахерского искусства, приобрела необходимое оборудование.

И таких примеров немало. Жительнице Рамешковского муниципального округа соцконтракт помог приобрести оборудование для сыроварни. Благодаря соцконтракту житель Весьегонского муниципального округа открыл автомастерскую, а ржевитянин – детский центр изучения иностранных языков.

В 2022 году на реализацию социальных контрактов в Тверской области предусмотрено более 277 млн рублей. Это позволит оказать помощь 2,5 тысячам семей и граждан.

Уже заключен 1 061 соцконтракт на общую сумму более 114 млн рублей. Благодаря программе с начала года 348 человек смогли найти новую работу, а 431 человек – открыть своё дело. Это больше, чем за весь прошлый год.

Приоритетными направлениями развития собственного бизнеса являются сфера услуг, например, ателье по пошиву и ремонту одежды, маникюрные и парикмахерские услуги, грузовые перевозки, шиномонтаж, а также развитие сельского хозяйства – выращивание овощей, разведение кур, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Игорь Руденя и Владимир Васильев отметили: программа ориентирована в первую очередь на поддержку семей с детьми.

Сегодня регион реализует целый комплекс мер в этом направлении. В Верхневолжье помощь получают будущие мамы, родители при появлении малыша, семьи, где воспитываются дети самого разного возраста. Особое внимание – многодетным семьям. С учетом пожеланий родителей с 2022 года предоставляют комплекты формы для всех школьников из многодетных семей с 1 по 11 классы. Также расширен состав подарочного набора для новорожденных.

Всего в Верхневолжье реализуется около 50 федеральных и региональных мер поддержки.

Владимир Васильев подчеркнул: опыт региона в демографии следует перенимать и другим субъектам.

Пресс-служба Правительства Тверской области