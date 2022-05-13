Игорь Руденя и Владимир Васильев отметили активное участие молодежи, ветеранов, всех жителей Верхневолжья в мероприятиях 9 мая

Итоги празднования в Тверской области Дня Победы Губернатор Игорь Руденя подвел в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 12 мая с участием руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимира Васильева.

Глава региона подчеркнул: торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли в Верхневолжье на высоком организационном уровне. Торжества в честь Дня Победы начались в Ржеве, где состоялись прохождение войск Ржевского гарнизона, церемонии возложения цветов.

В Твери состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-ой годовщины Победы. Почетными гостями события стали фронтовики.

«Хочу отметить, что на прохождении было много молодежи – юнармейцы, школьники, в том числе из других муниципалитетов. Прошли наши военные из Мигалово, УФСИН, кадетские классы. Наши ветераны в этот день побывали на параде на Красной площади, они остались очень довольны. Часть ветераны осталась в Твери, 9 мая мы встретились с ними, поговорили», – отметил Игорь Руденя.

В этом году впервые после двухлетнего перерыва во всех муниципалитетах Верхневолжья акция «Бессмертный полк» прошла не в онлайн, а в обычном формате. Всего в тверском регионе в акции приняло участие свыше 92 тысяч человек.

Только в Твери в рядах «Бессмертного полка» приняли участие 39 тысяч жителей и гостей города, которые пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. Также в этом году в «Бессмертном полку» прошли родственники бойцов, погибших при исполнении служебного долга в ходе проведения спецоперации на Украине.

«Показатели по численности людей, которые встали в ряды Бессмертного полка, выросли. Это особенность нашего народа, ветеранов, наших патриотов», – подчеркнул Владимир Васильев.

В Твери 9 мая состоялись концерты Хора Турецкого, Центрального пограничного ансамбля ФСБ Российской Федерации, Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны РФ.

В муниципалитетах области прошла патриотические акции «Молодёжь помнит», «Свечу памяти», «Широка страна моя родная» и другие.

Празднование Дня Победы завершил салют, который был дан в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом, в городе трудовой доблести Бологое.

В преддверии праздника увеличенные единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получили 68 053 человека, в их числе вынужденные переселенцы из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые относятся к льготным категориям граждан и в настоящий момент находятся на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области