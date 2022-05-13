Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на «России 24» Тверь рассказал, что осталось за кадром встречи с Президентом Владимиром Путиным

12 мая Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Участником программы стал руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия»» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев.

Игорь Руденя рассказал о том, что осталось за кадром встречи с Президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 6 мая.

«Мы говорили о поддержке Тверского вагонзавода. Это возможность получения дополнительных денег на импортозамещение. С 2017 по 2021 год уже провели большую работу в этом направлении. Импортозамещение на машиностроительном кластере составило порядка 85%. По поручению главы государства разрабатываем программу по 100-процентному замещению всей элементной базы в машиностроении. Это касается электроники, комплектующих», – сообщил Губернатор.

В настоящее время на территории Тверской области функционирует крупнейший в России многопрофильный производственный кластер, ориентированный на пассажирское машиностроение и выпуск компонентов, в который входят более 20 предприятий. Ядром кластера является Тверской вагоностроительный завод, выпускающий современный пассажирский подвижной состав с характеристиками на уровне мировых аналогов.

Также Владимир Путин поддержал предложение о газификации города Торопца к 950-летнему юбилею. Межпоселковый газопровод будет проложен со стороны Псковской области со сроком завершения работ к 2024 году.

Игорь Руденя рассказал Президенту о ходе строительства Западного моста в городе Твери, о развитии курорта «Завидово» и строительстве речного порта, создании на территории Ржевского мемориала Советскому солдату большого музейного комплекса по аналогии с музеем на Поклонной горе в Москве.

Главной темой встречи стала газификация Тверской области и догазификация домовладений. В прошлом году в регионе началась реализация масштабной программы газификации территории Тверской области. Планируется, что в результате газ придёт в каждое муниципальное образование региона. В том числе к 2025 году планируется газифицировать все объекты муниципальной и областной собственности, социальной сферы.

Тему газификации прокомментировал Владимир Васильев.

«Партия «Единая Россия» постоянно ведет работу по газификации. Мы информируем общество по этим вопросам, депутаты постоянно контролируют ситуацию. Это зафиксировано в нашей народной программе. Все это дает нам дополнительные возможности. Мы работаем как одна команда, и наша цель – защитить экономику, россиян», – подчеркнул Владимир Васильев.

Пресс-служба Правительства Тверской области