Более 800 семей Верхневолжья c 1 апреля получили расширенный подарочный набор для новорожденных

В Тверской области расширенный подарочный набор для новорожденных с 1 апреля 2022 года получили родители 833 детей. Комплект, который вручается в регионе при рождении малыша, был расширен до 69 изделий с учетом мнения жителей Верхневолжья. Финансирование мероприятия рассмотрено 12 мая на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Подарок для новорожденных в регионе начали выдавать с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

В 2022 году предполагается вручить почти 10 тысяч таких наборов. Всего же с начала действия этой меры поддержки семьи Верхневолжья получили 22 570 подарков для новорожденных.

В подарочный комплект входят одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем. По поручению главы региона в конце 2021 года на информационном портале Тверской области «Семейный помощник» проведен опрос для совершенствования состава комплекта. В итоге перечень дополнен новыми изделиями: комплектом постельного белья, пеленальным ковриком, термосумкой для детского питании и другими предметами.

Родителям Верхневолжья сегодня предоставляется целый ряд федеральных и региональных мер.

Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

Реализуется комплекс мер поддержки многодетных семей. Так, с 2022 года дети из многодетных семей обеспечиваются школьной формой с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы). Также с этого года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области