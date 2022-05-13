В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ

Районный митинг, посвященный 77-летию Великой Победы, прошел 6 мая у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского близ деревни

Рябинки Вахонинского сельского поселения.

В Конаковском районе немало памятных мест воинской славы, связанных с героическими событиями Великой Отечественной войны. Но самым дорогим для сердца каждого жителя района является это место близ деревни Рябинки, где 6 декабря 1941 года в ходе контрнаступления наших армейских соединений на врага сержант Вячеслав Васильковский совершил подвиг самопожертвования, бросившись на амбразуру вражеского дзота. Этим он обеспечил продвижение своих товарищей и успех атаки. Враг был выбит из Рябинок. Посмертно сержант Васильковский награжден орденом Ленина. Приказ о награждении был подписан командующим Западным фронтом генералом армии Г.К.Жуковым...

В Рябинки, как и каждый год, в этот раз приехали представители всех городских и сельских поселений района, школьники, студенты, активисты патриотических объединений, депутаты, главы и сотрудники администраций, силовых структур и, конечно же, ветераны труда и дети войны.

О подвиге самопожертвования говорили участники митинга. Слова признательности всем тем, кто обеспечил мир и свободу своей стране в ту войну, сказали исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, уполномоченный по правам человека Тверской области Надежда Егорова, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, Благочинный конаковского округа протоиерей Петр Дубяго, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района подполковник Юрий Неговора, председатель районного совета ветеранов войны и труда Галина Аксенова...

В почетном карауле стояли юнармейцы и волонтеры Победы, члены отряда «Звезда», казаки, кадеты казачьего войска и отряды школ. Дети из образцового театра «Теремок» прочитали отрывок из произведения Валентина Сидорова «Гори, гори ясно!». Стихотворение своего сочинения про героизм на войне прочитал десятиклассник Вахонинской средней школы Артем Царицын. Песню исполнили члены центра молодежной политики «Иволга» вместе с руководителем Инной Сотской.

После минуты молчания в память о не пришедших с войны и ружейного салюта в их честь к мемориалу сержанта Васильковского были возложены цветы и венки.

Семьдесят семь лет прошло с того дня, когда всю страну облетела весть: враг разбит, и гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это большой срок. За это время родилось и повзрослело не одно поколение жителей нашей страны. Но память о той страшной войне жива. И как и вновь, каждый раз в День Победы мы все испытываем радость от того, что Великая Отечественная война закончилась.

Победа досталась нам огромной ценой. И именно поэтому важно, чтобы все последующие поколения помнили об этом. И чтобы такое никогда не повторилось.