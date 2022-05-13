МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

В ДЕРЕВНЕ ВАХОНИНО

На базе МБОУ СОШ деревни Вахонино состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

Цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся.

В соревнованиях на звание самых сильных, быстрых, выносливых приняли участие команды из школы № 1 п. Новозавидовский, школы п. Козлово и школы д. Вахонино.

Программа соревнований была довольно насыщенной. Муниципальный этап включал в себя командное спортивное многоборье и эстафетный бег, где важны не только сила, скорость, выносливость, но и командный дух. Побеждает тот, кто лучше сможет проявить себя на всех этапах. Главный судья соревнований - Владимир Кузьмич Бредков, учитель физической культуры МБОУ СОШ д. Вахонино, судьями на дистанциях были Елена Борисовна Тюканько, учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский, и Надежда Владимировна Королихина, учитель физической культуры МБОУ СОШ п. Козлово.

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивное стремление и желание принести победу для своей команды захватили спортсменов целиком. Лучший результат показала класс-команда МБОУ СОШ д. Вахонино, второе место – у команды школы № 1 п. Новозавидовский, на третьей ступеньке пьедестала - школа п. Козлово. Все три школы награждены грамотами управления образования администрации Конаковского района.

На региональном этапе президентских состязаний, которые будут проходить с 1 по 3 июня в городе Осташкове, примет участие команда-победитель из МБОУ СОШ д. Вахонино. Желаем удачи!

РИСУНОК ДОШКОЛЬНИКА СТАЛ ЛУЧШИМ

Дмитрий Забродин, воспитанник детского сада № 14 города Конаково, стал победителем творческого конкурса рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей» в возрастной категории от 5 до 7 лет.

Региональный конкурс проводится с 2010 года, в этом году ребятам от 5 до 14 лет предложили подготовить рисунок с изображением редких видов рыб, занесённых в Красную книгу Тверской области. Рисунок должен мотивировать и призывать к бережному отношению к природе, сохранению исчезающих видов.

Жюри определило лидеров из 598 конкурсных работ от ребят из разных муниципальных образований Тверской области. В каждой из трех возрастных категорий – 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет – были отобраны по пять финалистов.

Работа Дмитрия стала лучшей. В оформлении картины мальчику помогали воспитатели старшей группы МБДОУ №14 г. Конаково Наталья Калиткина и Марина Сведомцева. Педагоги рассказали, что в конкурсе участвуют второй раз.

- Во время пандемии в прошлом году все конкурсы проходили дистанционно в рамках проекта «Мы - друзья природы», наша группа впервые участвовала в конкурсе «Красная книга Тверской области глазами детей» и получила благодарственные письма. На этом мы решили не останавливаться, - рассказала Наталья Калиткина.

В этом году, для того чтобы заинтересовать детей темой редких рыб, воспитатели проводили беседы в старшей группе на тему «Редкие рыбы, занесённые в Красную книгу Тверской области». Целью этих бесед было формирование экологической культуры детей, желание помочь вымирающим видам рыб. Воспитать бережное отношение к природе.

- Дети очень активно и с интересом реагировали на новую информацию, с большой охотой отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания по данной теме, а также узнали много нового и ещё раз убедились, что должны беречь богатство и красоту водоёмов. Желание Димы нарисовать редких рыб не стало неожиданностью. Он добрый мальчик, очень любознательный, самый серьёзный и справедливый в группе. Верный друг, на помощь всегда придёт и никогда не подведёт. Любит строить, мастерить и, конечно, заниматься творчеством - лепить и рисовать, - говорят воспитатели.

Сам Дмитрий считает, что экология - это сохранение редких видов животных, рыб, насекомых и растений:

- Я нарисовал стерлядь и сома. Когда я больше узнал про них, про места их обитания, понял, что они удивительные и важно сохранить эти виды! Для этого надо заботиться о Волге, делать все, чтобы она оставалась глубокой и чистой.

Картина Дмитрия расписана гуашью, выполнена в технике «карнация» - наложение красок в несколько слоёв для достижения максимального реализма.

В настоящее время в Тверской области идет подготовка нового, третьего издания Красной книги Тверской области. В его основу лягут результаты полномасштабного мониторинга состояния окружающей среды Верхневолжья.

К концу 2022 года запланирован выпуск рукописи Книги с новейшими сведениями о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растениях области.

БУДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР

В Конаковском районе создается Всероссийский тренировочный центр комплексной безопасности на водных объектах.

В Конаковском районе в рамках заключённых договоров между водно-моторным спортивным клубом «Глобус» (в поселке Новозавидовский), Всероссийским студенческим корпусом спасателей и Академией Государственной противопожарной службы МЧС России при участии Главного управления МЧС России по Тверской области и администрации Конаковского района началось создание уникального «Всероссийского молодёжного учебно-тренировочного центра комплексной безопасности на водных объектах», аналогов которого нет как в России, так и, по имеющимся данным, за рубежом.

Учебный центр предполагает решение актуальных задач по подготовке и тренировке как профессиональных, так и добровольных пожарно-спасательных расчётов при ликвидации пожаров на водных объектах, устранения разливов нефтепродуктов, водолазной подготовке и др.

На сегодняшний день эти вопросы не охвачены программами подготовки выпускников учебных заведений МЧС России и являются очень востребованными. Подготовительный этап по созданию этого учебного центра ведется еще с прошлого года. В «Глобусе» проведены пробные занятия по пожарной безопасности для населения. Первые тренировочные занятия по пожаротушению на водных объектах и ликвидации разливов нефтепродуктов запланированы на конец мая - начало июня этого года. Кроме того, в рамках подписанных соглашений на базе ВМПК «Глобус» будет создано добровольное аварийно-спасательное формирование для оказания помощи сотрудникам МЧС при предотвращении и ликвидации ЧС на водных объектах, проведении аварийных-спасательных и поисковых работ с привлечением маломерного флота ВМПК «Глобус».

Создание такого отряда сократит время прибытия спасателей к труднодоступным местам возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сможет оказать значительную помощь в паводковый период.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района