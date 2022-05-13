

Эта память -

Верьте, люди, -

Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,

Вновь придет война.

Р. Рождественский.



Несколько лет назад в Селиховской средней школе был разработан социальный проект «Подвигу жить в веках!», в результате реализации которого во дворе школы установлен памятник нашим землякам, учителям и выпускникам школы, погибшим и похороненным на разных дорогах Великой Отечественной войны от Москвы до Берлина.

Памятник был освящен побывавшим у нас в гостях Архиепископом Тверским и Кашинским отцом Виктором. Тогда же отец Виктор сказал, что «памятнику негоже безымянным быть», и выразил надежду увидеть имена погибших на памятнике.

Более двух лет в школе велась огромная поисковая работа, в которой принимали участие школьники, их родители, жители деревень нашего округа и выпускник школы Иван Андреевич Рулев.

И вот на гранитных плитах памятника в канун Дня Победы появилось более 400 имен. И теперь гордо и строго он встречает всех, кто приходит в нашу школу поклониться памяти своих отцов и дедов. А накануне Дня Победы ежегодно проводится Эстафета памяти, завершающаяся факельным шествием и митингом у памятника в школьном дворе.

Эстафета памяти состоялась 6 мая и в этом году. В ней традиционно приняли участие команды от каждого класса школы, команда выпускников и команда МБОУ СОШ д. Ручьи. На мероприятии присутствовали глава администрации Селиховского поселения Д.В.Крупнов, настоятель Ильинского храма В.П.Гуров, родители, жители поселения и гости.

От горящего на Братской могиле Вечного огня победителями эстафеты были зажжены факелы. Цель - донести Вечный огонь до школьного памятника. Горящие факелы бережно передавались детскими руками с этапа на этап, и от этого пламени Вечного огня были зажжены свечи Памяти и Скорби на памятнике в школьном дворе. Тишина минуты молчания прервалась звоном более сотни маленьких колокольчиков, что были в руках у наших ребят. И пусть этот звон колокольчиков в детских руках не набат колоколов, но он призывает задуматься каждого о том, как хрупок наш мир, и его нужно беречь! Самые маленькие ученики нашей школы украсили митинг сделанными своими руками бумажными голубями как символом надежды на мир без войны. Мы всегда будем помнить, какой ценой отстояли наши деды и прадеды свободу Отечества, и никому не отдадим нашу Великую Победу, потому что она – свидетельство величия нашего народа, потомками которого являемся мы.

Л. СМЫСЛОВА,

директор МБОУ СОШ

с. Селихово.