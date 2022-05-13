В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой.

В преддверии празднования Дня Победы в старшей подготовительной группе МБДОУ детский сад №1 села Городня прошли мероприятия, направленные на укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников, формирования знаний о войне через различные виды деятельности. Вся работа проводилась с целью патриотического воспитания дошкольников, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу.

Детям была представлена презентация «Никто не забыт, и ничто не забыто» для развития общего кругозора. Родители вместе с детьми нарисовали рисунки для оформления тематической выставки. Для создания праздничного настроения оформлен стенд «Помним, чтим, гордимся. «Бессмертный полк».

В совместной деятельности с детьми проведены тематические беседы, чтение художественной литературы о войне, прослушивание военных песен, ребята посмотрели познавательный видеоролик о военной технике. Проведена экскурсия в Городенскую сельскую библиотеку на тематическое занятие «Читаем детям о войне».

Также дети приняли участие в детско-юношеской акции «Рисуем Победу». Наша группа поддержала акцию «Окна Победы». Ценность акции в том, что мы выражаем признательность нашим ветеранам. Проведены занятия по рисованию «День Победы», лепка «Вечный огонь».

Итогом стало тематическое занятие, посвященное 9 мая, где дети пели песни, рассказывали стихи, исполняли танцы. Мы надеемся, что проделанная работа способствовала формированию чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины.

И. ГНУТОВА, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1 с. Городня.