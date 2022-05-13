КОНКУРС «ВЕСНА ПОБЕДЫ»



5 мая в МБОУ СОШ № 1 поселка Редкино проведен конкурс чтецов «Весна Победы» среди обучающихся школ Редкино, Озерки, Радченко.

Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных связать поколения. Для нынешних школьников военные годы – совсем далекое прошлое, и все реже у них есть возможность слышать истории о военном и блокадном времени из уст непосредственных участников событий. Через литературу и творчество дети получают возможность прикоснуться к истории своей страны.

Ребята подготовили произведения Александра Твардовского, Константина Симонова, Николая Тихонова, Василия Лебедева-Кумача, Ольги Берг-гольц. Каждый из исполнителей смог выразить чувства авторов произведений, не оставил равнодушным ни одного слушателя. Да иначе и быть не должно: стихотворения передавали мужество, героизм, отвагу советских людей, жизнь и подвиги которых будут служить беззаветным примером для всех поколений.

С большим трудом жюри при подведении итогов выделило лучших чтецов среди лучших! Администрация школы выражает огромную благодарность всем участникам, руководителям, которые подготовили ребят и, конечно, членам жюри.

Марина БЛИНОВА,

заместитель директора по воспитательной

работе МБОУ СОШ № 1

п. Редкино.