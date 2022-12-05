Изменения в областной бюджет на 2022 год обсудили на заседании регионального Правительства

12 мая на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен ряд законодательных инициатив Правительства Тверской области перед внесением их на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

В частности, участники заседания обсудили изменения в областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Дополнительные средства предусмотрены по ряду направлений.

«Это поддержка реального сектора экономики, промышленности, развитие малого и среднего бизнеса, возможность открывать новые производства, развитие нашего демографического направления – поддержка семей, модернизация жилищно-коммунального комплекса. Также в законе предусмотрены средства на завершение и создание новых спортивных объектов и объектов культуры. Развитие спорта и культуры актуальны для каждого муниципального образования», - прокомментировал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В текущем году доходная часть региональной казны увеличится на 419, 8 млн рублей и составит 89,7 млрд рублей.

В частности, в бюджете предусматриваются средства на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства для выдачи льготных займов, субсидии региональному Фонду развития промышленности для поддержки местных предприятий.

Предусмотрены деньги на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на капитальные вложения при реализации инвестпроектов, а также на предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер данной субсидии – 25 % от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций. Главное условие получения такой поддержки предоставление в аренду (субаренду) не менее 80% площадей недвижимого имущества. Эта мера уже использовалась в регионе во время ковидных ограничений и была востребована предпринимателями, она позволила сохранить работу малых предприятий, арендующих площади в крупных торговых центрах.

Среди других направлений расходования дополнительных средств – предоставление компенсации хлебопёкам на возмещение части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, субсидии предприятиям региона на возмещение затрат по производству школьной формы для детей из многодетных семей, реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, строительство спортивных объектов, развитие сферы культуры и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области