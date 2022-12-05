Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Александру Григорьевну Кустову

12 мая 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Григорьевне Кустовой. С юбилейной датой жительницу села Дмитрова Гора Конаковского района поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваше героическое поколение победителей в Великой Отечественной войне и тружеников тыла служит для всех нас примером любви к Родине, невероятной стойкости и самоотверженности во имя общего блага и будущего Отчизны. Внеся свой вклад в Победу, Вы посвятили свою жизнь непростой, но благородной работе сельского фельдшера», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Александра Григорьевна родилась в Рамешковском районе. В годы Великой Отечественной войны копала траншеи, сбрасывала с крыш фугасы, была регулировщицей.

После войны 21 год проработала заведующей Калистовским фельдшерско-медицинским пунктом, затем на протяжении ещё 27 лет трудилась медицинской сестрой и акушеркой в Дмитрогорской больнице.

Александра Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Ударник Коммунистического Труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области