В Тверской области в 2022-2024 годах планируется дальнейший рост объемов ремонта местных дорог

Итоги реализации программы дорожных работ в муниципальных образованиях Тверской области в 2021 году и задачи на 2022 год рассмотрены 12 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Верхневолжье – единственный регион в Центральном федеральном округе, где программа дорожных работ на местной сети принимается на пятилетний период. Тверская область также в числе лидеров по протяжённости муниципальных дорог в ЦФО – всего это 19,5 тыс. км.

«Приведение их в нормативное состояние является одним из наших приоритетов в дорожной отрасли, – сказал Игорь Руденя. – По сравнению с 2016-м годом в 2021 году объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Тверской области увеличился более чем в 40 раз. Мы перешли рубеж в 200 километров. В ближайшие три года запланировано дальнейшее увеличение объемов работ на муниципальной дорожной сети».

В 2022 году ремонтом охватят 206 км дорог, в 2023 году – 233 км, в 2024 году – 245 км. Продолжены работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, в прошлом году в Твери по нацпроекту приведено в порядок 62,2 км улично-дорожной сети. Кроме того, ремонт ведется в рамках закона о городах воинской славы в областном центре и Ржеве. В порядок приведено 53 тыс. кв метров дворовых территорий.

На заседании отмечено повышение качества работ на местных дорогах, усилился и контроль за их приемкой.

Глава региона отметил: важно поддерживать этот тренд, обеспечить привлечение к работам хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков, а конкурентные процедуры проводить заблаговременно.

При формировании программы на 2021 год определены приоритеты: магистральные улицы городов и поселений, территории возле социальных учреждений, организаций здравоохранения и образования, направления, ведущие к объектам туризма и экономики.

На текущий год в программу ремонта местных дорог включено 308 объектов. По 200 уже заключены контракты.

В числе важных для развития муниципалитетов позиций – ремонт дорог, ведущих к инвестиционным площадкам, сельхозпредприятиям. В Твери уже сделан подъезд к промзоне «Лазурная». Это позволило успешно развивать производства ООО «ДКС», Экомашгрупп и других компаний. В этом году продолжат ремонт подъездной дороги к предприятию ООО ПК «Ландскрона» в Конаковском районе, направления Лисицы – Сергеевка – Судимирка к туристическому кластеру в Калининском районе.

Среди перспективных задач – создание комфортных подъездов к социальным объектам сельских территорий, туристическим локациям, включая усадьбу Степаново-Волосовское под Зубцовом.

Губернатор подчеркнул: муниципалитетам необходимо обеспечить синхронизацию ремонта коммунальных сетей и дорог, а предусмотренные работы завершить до 1 октября в полном объеме – с нанесением разметки, обустройством пешеходных переходов, установкой знаков.

В программе заложен рост показателей по приведению в порядок дворов. В текущем году в планах ремонт 61 тыс. кв метров придомовых территорий, в 2023-м – 83 тыс. кв метров, в 2024-м – 94 тыс. кв метров.

В 2021-м проведены мероприятия по повышению безопасности на дорогах – установлено 182 светофора, более 1100 новых дорожных знаков, искусственные неровности, пешеходные ограждения, элементы освещения и другие объекты. В этом году работа продолжится – всего предусмотрено порядка 130 мероприятий.

Особое внимание, по мнению Игоря Рудени, необходимо уделить столице региона – городу Твери, где следует принять дополнительные меры для повышения безопасности на дорогах.

Губернатор также акцентировал: после завершения ремонтов главам Твери и других населенных пунктов нужно следить за содержанием дорог и соблюдением гарантийных обязательств со стороны подрядчиков.

Кроме того, Игорь Руденя поручил предусмотреть в программе ремонта местных дорог уже на этот год установку и замену знаков туристической навигации. Это актуально в связи с ростом турпотока в регион. С 2019 по 2021 году в Тверской области на региональных и межмуниципальных трассах сделано 243 указателя к воинским захоронениям, в 206 – к туристическим объектам. Еще 166 установят в этом году.

Пресс-служба Правительства Тверской области