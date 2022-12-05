Тверская область реализует культурно-просветительский проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

С 12 по 15 мая в Тверской области проходит II этап традиционного культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим». Его организаторами выступили Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке киноконцерна «Мосфильм» и Государственного музея Л.Н. Толстого.

Событие начнется 12 мая в Областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького в Твери, где состоится открытие выставки к 350-летию со дня рождения Петра I. Здесь будут представлены документы, репродукции, графические изображения, рукописи и фотографии из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, связанные с деятельностью первого русского императора, предков Льва Толстого из окружения Петра I, а также материалы, касающиеся работы писателя над романом о петровской эпохе.

Экспозиция будет передана Министерству культуры Тверской области для дальнейшего экспонирования в образовательных и культурных учреждениях области.

13 мая в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского состоится мастер-класс по фортепиано для молодых музыкантов, который проведет Андрей Дубов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных.

Вечером на сцене колледжа пройдет «Вечер русского романса» с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов Марии Пахарь (сопрано) и Ильи Хардикова (тенор), партия фортепиано – Сергей Семёнов.

14 мая на сцене Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского представят литературно-музыкальный спектакль «Поэзия Серебряного века. Пастернак и Музыка». Мастер-класс по вокалу проведет Илья Хардиков, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

В дни проведения мероприятий проекта в рубрике «Русская классика на экране» в областном Дворце культуры «Пролетарка» будут демонстрироваться фильмы из коллекции киноконцерна «Мосфильм»: «Анна Каренина. История Вронского» и «Всадник по имени Смерть» (реж. К. Шахназаров), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (реж. А. Митта).

Проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» был разработан Центром кинофестивалей и международных программ в 2017 году с целью популяризации русского языка, культуры, литературы и отечественного кинематографа. Проект с большим успехом прошел в Сербии, Белоруссии, Абхазии и других странах.

Традиционно в проекте задействованы известные ученые, исследователи и литературоведы, артисты, вокалисты и музыканты, лауреаты и призеры международных конкурсов, преподаватели творческих вузов.

В этом году первый этап проекта реализован в городе Дмитров (Московская область), третий запланирован Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

Пресс-служба Правительства Тверской области