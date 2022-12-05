Прием заявок на участие в конкурсе творчества «Нас 20 миллионов» продлится до 25 мая

Начался прием заявок вокалистов, музыкантов, учащихся хореографических студий в возрасте от 6 до 18 лет, желающих принять участие в конкурсе творчества «Нас 20 миллионов» для молодежи Тверской области – сезон 2022. Конкурс нацелен на выявление одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства, создание условий для творческого развития подрастающего поколения.

Реализация творческого потенциала детей и молодёжи – в числе приоритетных задач для Тверской области.

«Обеспечение возможностей для творческой самореализации детей и молодёжи – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект является победителем конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и реализуется Тверским региональным фондом поддержки культуры «Славянский лик» при поддержке Министерства культуры Тверской области, Российского фонда культуры, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Некоммерческой организации фонда развития культуры «Во Благо».

Заявки принимаются на сайте конкурса по 25 мая 2022 года - https://нас20миллионов.дети/?page_id=164.

В программе конкурса: квест «Знакомство» по Тверской области, очное прослушивание, творческая школа для финалистов на базе МГК им. П.И. Чайковского, Академии Гнесиных, МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, гала-концерт победителей и призеров.

Победители получат сертификаты на стажировку по профилю у наставников из Академии Гнесиных, Московской консерватории, МАМТ. Ребятам также предстоит два гастрольных концерта в Московской области и дальнейшая поддержка фонда развития культуры «Во Благо» с целью помочь им устроить свою судьбу по специальности. Участие в конкурсе бесплатное.

Справки по телефону: +79854542094, эл. почта: nas20millionov@bk.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области