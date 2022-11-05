На заседании Правительства Тверской области обсудят задачи по ремонту муниципальных дорог на 2022 год

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Итоги реализации программы дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2021 году и задачи на 2022 год будут рассмотрены первым вопросом на заседании Правительства Тверской области 12 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.
В Тверской области одна из наиболее протяжённых сетей местных дорог в Центральном федеральном округе.
На заседании рассмотрят вопросы проведения ремонтной кампании 2022 года. В частности, ее сроки, объемы, организацию контроля на муниципальном и региональном уровнях.
Также участники заседания утвердят по итогам конкурсного отбора распределение субсидий 8-ми муниципалитетам на ремонт дорог к отдалённым сельским населённым пунктам.
В повестке дня – вопросы дополнительной докапитализации регионального Фонда поддержки промышленности, увеличения объёмов государственной программы «Здравоохранение Тверской области», дополнительных мер по строительству и ремонту спортивных объектов в муниципалитетах, включая установку школьных стадионов.
Также в повестку заседания включён вопрос о присуждении премии регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Кроме того, будет рассмотрен ряд законодательных инициатив Правительства Тверской области.
Пресс-служба Правительства Тверской области