В Тверской области создают туристско-рекреационный кластер «Русские озёра»

В Тверской области реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере туризма. В частности, в Бологовском районе, Осташковском городском округе, Калининском и Конаковском районах.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022-ом цифра превысит 2,6 миллиона.

«Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях».

В целях создания туристско-рекреационного кластера «Русские озера» группа компаний «Русские инвестиции» реализует инвестиционные проекты по комплексному развитию территорий Бологовского района и Осташковского городского округа.

Так, предусмотрено развитие территории площадью более 1 тыс. га в Выползовском сельском поселении Бологовского района и размещение там рекреационных объектов - эко-отелей, глэмпинга, гольф-клуба, оздоровительного центра, арт-объектов, спортивных площадок, а также создание сопутствующей инфраструктуры. Реализация проекта рассчитана до 2027 года.

На первом этапе будут созданы глэмпинги. Объем инвестиций на этом этапе составит не менее 1,5 млрд рублей, планируется создать порядка 150 рабочих мест.

В Осташковском городском округе запланированы инвестпроект «Вилла Нобель» и создание яхт – порта «Княжа». Предусмотрено размещение образовательно-рекреационного центра для всесезонного проведения тренингов, корпоративных мероприятий и обучающих программ в уникальной природной среде. Комплекс имеет выход к водным маршрутам озера Селигер протяженностью более 200 км, что сделает его центром туризма и отдыха на воде всероссийского масштаба. Для этого ведётся сотрудничество с наиболее известной и передовой в России школой водномоторного спорта и туризма «Кормщик». Сроки проекта 2022-2025 годы. Объем инвестиций - не менее 1,9 млрд рублей, планируется создать около 199 рабочих мест.

Пятизвездочный загородный комплекс «Енкор Ресорт» к 2027 году планируется построить на территории Калининского и Конаковского районов группа компаний «Енкор».

Инвестором приобретена база отдыха «Лисицкий бор», дополнительно рассматривается вопрос о приобретении земельных участков площадью не менее 100 га.

На территории намечено строительство гостиничного комплекса премиум-класса вместимостью 500-600 гостей, СПА-центра, вертолетной площадки, современной охотничьей базы и сопутствующей инфраструктуры.

На первом этапе запланировано перепроектирование и строительство гостиничного комплекса на территории базы отдыха «Лисицкий бор», а также благоустройство особо охраняемой природной территории «Лисицкий бор» - создание прогулочных дорожек, установка скамеек, освещения.

Пресс-служба Правительства Тверской области