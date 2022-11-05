11 мая Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, подведены итоги прохождения в регионе майских праздников.

Как отметил глава региона, праздничные дни мая во всех муниципалитетах Тверской области прошли без серьёзных происшествий благодаря слаженной и скоординированной работе представителей регионального Правительства, ответственных ведомств, правоохранителей, сотрудников Главного Управления МЧС по Тверской области, муниципальных властей.

В регионе в честь Дня Победы прошло множество различных мероприятий, которые вызвали положительные отклики у жителей и гостей Верхневолжья.

9 мая в городе воинской славы Ржеве состоялось торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона, в столице региона городе воинской славы Твери – торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и военной техники. В городах состоялись праздничные концерты и салюты.

Одним из центральных событий праздника стала акция «Бессмертный полк». В этом году шествие собрало в свои ряды рекордное количество жителей Верхневолжья. В целом по области более 92 тысяч человек прошагали в строю Бессмертного полка с портретами своих родственников-ветеранов.

Также на совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам ремонта дорог, медицинского обслуживания граждан и другим.

Обращения, поступающие от жителей региона, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области