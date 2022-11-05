В Тверской области лидерами голосования за благоустройство территорий являются города Ржев, Бологое, Торжок, Кимры и Удомля

Свыше 23 тысяч жителей Тверской области приняли участие в рейтинговом голосовании, которое продолжается на платформе za.gorodsreda.ru. Горожане 11 муниципалитетов Верхневолжья определяют проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего от Тверской области в этом году на конкурс заявлено 56 проектов от городов Тверь, Ржев, Осташков, Торжок, Кимры, Нелидово, Бежецк, Удомля, Вышний Волочек, Бологое и Конаково.

По актуальным данным, лидером по активности жителей является город Ржев. Высокую активность также демонстрируют города Бологое, Торжок, Кимры и Удомля.

Сейчас в Ржеве больше всего голосов – за обновление Городского сада (свыше 1800). Жители города Кимры активно голосуют за проект благоустройства Городского парка (более 1600 голосов). Торжка – за обустройство пешеходной зоны по Калининскому шоссе (свыше 1300 голосов), Удомли – за 3-й этап работ по приведению в порядок сквера-бульвара по пр. Энергетиков (более 600 голосов), Бологое – общественное пространство у мини-рынка (свыше 300 голосов).

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В этом году проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru, а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета. Кроме того, отдать свой голос за проект можно через приложение с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

В 2021 году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64 493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов. Сейчас на всех объектах-победителях рейтингового голосования ведутся работы.

В Бежецке приводят в порядок территорию Восточного проезда, в Бологое – прибрежную территорию у озера. В Вышнем Волочке делают комфортным для жителей и гостей Городской сад, благоустраивают сквер на наб. Олега Макеева (2-й этап) и Парк Текстильщиков (3-й этап).

В Кимрах в апреле начались работы по благоустройству набережной Фадеева (2 этап). В Конаково – по ул. Энергетиков, в Нелидово – в сквере по ул. Советская – ул. Панфилова. В Осташкове благоустраивают пешеходную зону по ул. Рудинская. В Ржеве приводят в порядок Привокзальную площадь и устанавливают детскую площадку возле школы искусств №2.

В Твери благоустроят зеленую зону в Мигалово и улицу Хромова в районе застройки МЖК. В Торжке – пешеходную зону по Ленинградскому шоссе. В Удомле – сквер-бульвар по пр. Энергетиков (2 этап).

Пресс-служба Правительства Тверской области