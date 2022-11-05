Тверской императорский дворец вновь проведет праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна»

Тверской императорский дворец в последний месяц весны проводит ряд культурных событий. Центральным станет музейно-городской праздник «Екатерининская миля. Ожившие полотна» 14 мая. Он откроет в регионе мероприятия всероссийской акции «Ночь музеев».

Каждый год в областной картинной галерее символически реконструирует историю посещений Екатериной Великой города Твери. В 2022 году он будет посвящен 255-летию знаменитого Волжского путешествия императрицы на галере «Тверь», которое началось 2 мая 1767 года от Тверского дворца и завершилось в Симбирске. Маршрут высочайшего вояжа по волжским городам вместе с профессиональными актерами представят студенты кафедры социально-культурного сервиса Тверского государственного университета.

На дорожках сада гости встретят героев XVIII столетия, сошедших с полотен, которые представлены в постоянной экспозиции галереи. Персонажи с портретов кисти Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского, А.П. Антропова, П.С. Дрождина, И.Я. Вишнякова, М.Л. Колокольникова, К.Л. Христинека предстанут перед зрителями благодаря воссозданию 25 исторических костюмов, осуществленному в авторском ателье Марии Рыбаковой. Живописные образы оживут благодаря актерам Тверского театра юного зрителя, Тверского академического театра драмы и Тверского государственного Театра кукол. Режиссером иммерсивной музейной программы стал Тарас Кузьмин.

Музыкальным сопровождением праздничного события будут произведения екатерининского времени. На нижнем балконе императорского дворца выступит Камерный оркестр Тверской академической областной филармонии «Российская камерата» под управлением дирижера Андрея Кружкова.

Выставка «Галера «Тверь» – корабль для высочайшего путешествия» познакомит с уникальными изобразительными материалами, а объемный макет одноименной галеры позволит представить, как выглядел этот памятник Волжского судоходства.

Интерактивные инсталляции «Цеховые знаки» познакомят посетителей с традициями тверских городских ремесел. На глазах у зрителей не просто оживет, но и зазвучит монументальное аллегорическое полотно «Торжество Минервы». Специальные гости праздника – сотрудники Всероссийского историко-этнографического музея (г. Торжок). На их творческой площадке будет царить «гений вкуса» Николая Львова. На мастер-классе «Вензель» можно создать собственную монограмму и, написав пером письмо, запечатать конверт настоящей сургучной печатью. На лужайке богини «Флоры» посетители повстречают провинциальную помещицу, которая поведает о секретах дворцового садоводства и научит выращивать бальзамины. О тонкостях придворного этикета гости узнают от кавалерственной дамы.

На празднике можно будет попробовать калачи, пряники, миндальные гренки по старинным рецептам, которые представит Ксения Антипова, автор проекта «Вкусная Тверь». Ресторатор Антон Павлов обещает удивить посетителей блюдами и напитками, приготовленными по мотивам местных рецептов городов, по которым проходило Волжское путешествие Екатерины Великой.

Вечер завершится в духе екатерининского времени праздничной иллюминацией. В майских сумерках на лужайках дворцового сада появятся светящиеся фигуры мифологических существ, украшавших галеру «Тверь», выполненные учениками изостудии «Зебра» под руководством Ирины и Николая Арзамасцевых. Праздник проводится при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках инициативы «Музей. Сила места».

Вход на мероприятие бесплатный по билету, заявку на который можно оформить на сайте Тверской областной картинной галереи в разделе «Билеты» или по ссылке: https://listim.com/iframe/208/api#/place/432980

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области