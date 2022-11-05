Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 61 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 681 заразившийся излечился от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 962 817, в том числе за последние сутки их проведено 803.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 762 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 732 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 640
Конаковский район 12 217
Ржев 8643
Калининский район 6806
Вышневолоцкий городской округ 6423
Торжок 5441
Кимры 4895
Бежецкий район 4188
Бологовский район 3821
Кашинский городской округ 3643
Осташковский городской округ 3551
Старицкий район 3189
Калязинский район 3160
Нелидовский городской округ 3080
Лихославльский район 2961
Максатихинский район 2439
Западнодвинский муниципальный округ 2323
Торопецкий район 2155
Торжокский район 1913
Весьегонский муниципальный округ 1889
Оленинский муниципальный округ 1832
Зубцовский район 1813
Рамешковский район 1814
Кувшиновский район 1747
Селижаровский муниципальный округ 1494
Андреапольский муниципальный округ 1338
Спировский район 1318
Ржевский район 1259
Краснохолмский муниципальный округ 1221
Кесовогорский район 1122
Сонковский район 1084
Кимрский район 1030
ЗАТО Озёрный 990
Фировский район 1006
Пеновский муниципальный округ 965
Бельский район 811
Сандовский муниципальный округ 798
Молоковский район 578
Жарковский район 568
Лесной муниципальный округ 563
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области