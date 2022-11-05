Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 61 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 681 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 962 817, в том числе за последние сутки их проведено 803.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 762 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 732 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 640

Конаковский район 12 217

Ржев 8643

Калининский район 6806

Вышневолоцкий городской округ 6423

Торжок 5441

Кимры 4895

Бежецкий район 4188

Бологовский район 3821

Кашинский городской округ 3643

Осташковский городской округ 3551

Старицкий район 3189

Калязинский район 3160

Нелидовский городской округ 3080

Лихославльский район 2961

Максатихинский район 2439

Западнодвинский муниципальный округ 2323

Торопецкий район 2155

Торжокский район 1913

Весьегонский муниципальный округ 1889

Оленинский муниципальный округ 1832

Зубцовский район 1813

Рамешковский район 1814

Кувшиновский район 1747

Селижаровский муниципальный округ 1494

Андреапольский муниципальный округ 1338

Спировский район 1318

Ржевский район 1259

Краснохолмский муниципальный округ 1221

Кесовогорский район 1122

Сонковский район 1084

Кимрский район 1030

ЗАТО Озёрный 990

Фировский район 1006

Пеновский муниципальный округ 965

Бельский район 811

Сандовский муниципальный округ 798

Молоковский район 578

Жарковский район 568

Лесной муниципальный округ 563

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области