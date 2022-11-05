Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on ср, 05/11/2022 - 12:02

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 61 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 681 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 962 817, в том числе за последние сутки их проведено 803.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 762 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 732 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

  Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

                 

 Тверь 55 640

 Конаковский район 12 217

 Ржев 8643

 Калининский район 6806

 Вышневолоцкий городской округ 6423

 Торжок 5441

 Кимры 4895

 Бежецкий район 4188

 Бологовский район 3821

 Кашинский городской округ 3643

 Осташковский городской округ 3551

 Старицкий район 3189

 Калязинский район 3160

 Нелидовский городской округ 3080

 Лихославльский район 2961

 Максатихинский район 2439

 Западнодвинский муниципальный округ 2323

 Торопецкий район 2155

 Торжокский район 1913

 Весьегонский муниципальный округ 1889

 Оленинский муниципальный округ 1832

 Зубцовский район 1813

 Рамешковский район 1814

 Кувшиновский район 1747

 Селижаровский муниципальный округ 1494

 Андреапольский муниципальный округ 1338

 Спировский район 1318

 Ржевский район 1259

 Краснохолмский муниципальный округ 1221

 Кесовогорский район 1122

 Сонковский район 1084

 Кимрский район 1030

 ЗАТО Озёрный 990

 Фировский район 1006

 Пеновский муниципальный округ 965

 Бельский район 811

 Сандовский муниципальный округ 798

 Молоковский район 578

 Жарковский район 568

 Лесной муниципальный округ 563

 Удомельский городской округ 34

 

Пресс-служба Правительства Тверской области