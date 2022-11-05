Студенты Тверской области могут получить грант на стартап

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Фонд содействия инновациям совместно с Минобрнауки России проводит конкурс «Студенческий стартап». Мероприятие организовано впервые и направлено на импортозамещение, а также на развитие технологического предпринимательства среди студентов.
Поддержка, развитие профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив - в числе приоритетных направлений для тверского региона.
«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Сборная команда Тверского филиала РАНХиГС и Тверского государственного университета подала заявку на конкурс и представила разработку роботизированного комплекса с тележкой AGV. Она поможет предприятиям с большими складами увеличить производительность.
«Наша отличительная черта, в том числе, заключается в использовании отечественных компонентов и базовом отечественном программном обеспечение, - рассказал наставник проектной команды студентов Михаил Бабайцев.
Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры как очной, так и заочной форм обучения. Гранты в размере 1 млн рублей на один проект предоставляются по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.
В первом потоке, который завершился в апреле, было подано 2 тыс. заявок. В ближайшее время откроется второй поток, который продлится до конца июня. Положение о конкурсе размещено по ссылке https://fasie.ru/upload/docs/Studstartup.pdf.
Получить бесплатную помощь в составлении заявки можно в группе, посвящённой инновациям «Тверской резидент» https://t.me/rezident69.
Пресс-служба Правительства Тверской области