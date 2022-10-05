В Северной Осетии спасли группу туристов, которых в горах накрыла лавина и в составе которой находился один житель Тверской области

В Северной Осетии успешно завершилась операция по спасению группы туристов, которых 7 мая в горах Северной Осетии накрыла лавина и в составе которой находился один житель Тверской области. Они спущены вниз, с туристами работают медики.

По информации МЧС России по Северной Осетии, группа туристов из 11 человек, в том числе представитель Верхневолжья, не была зарегистрирована. Альпинисты совершали подъём на гору Казбек в Пригородном районе республики. На обратном пути, около стоянки «Крест», на высоте 3700 метров, туристов накрыла лавина.

В результате происшествия никто не погиб. Альпинист 1989 года рождения получил травму ноги.

Была создана координационная группа Правительства Тверской области и регионального Управления МЧС, которая находилась во взаимодействии со штабом по проведению поисково-спасательной операции, тверские спасатели – на постоянной связи с коллегами из Северной Осетии.

В этой местности всю неделю шли снегопады, МЧС предостерегало людей от восхождения в горы из-за реальной угрозы схода лавин.

ГУ МЧС по Тверской области напоминает, что согласно действующему законодательству, и коммерческие туроператоры, и индивидуальные туристы обязаны регистрировать походы и сплавы в территориальных органах МЧС. В первую очередь, это делается для безопасности самих туристов.



Пресс-служба Правительства Тверской области