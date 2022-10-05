Жителей Тверской области приглашают принять участие в Международной премии «МыВместе»

До 12 июня проходит приём заявок на соискание Международной премии «#Мы вместе». Участие в ней могут принять представители бизнеса, некоммерческие организации, волонтёры.

Цель конкурса - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям.

«Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2022 году конкурс проектов национального трека премии проходит по 9 основным номинациям: «Помощь людям», «Территория для жизни», «Медиапроект», «Страна возможностей», «Здоровье», «Лидеры социальных изменений», «Большая перемена», «Социальный предприниматель», «Ответственный бизнес».

Прием заявок открыт для молодёжи от 14 лет и представителей организаций.

В июне - июле в каждом субъекте страны для выявления лучших практик, проектов и инициатив пройдут региональные этапы премии. В августе – сентябре состоится полуфинал. Этот этап будет проходить в формате онлайн-защиты проектов перед экспертной комиссией. Участники полуфинала также будут выполнять специальное задание.

C 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ пройдёт народное голосование за проекты.

Победителей объявят 5 декабря 2022 года на Международном форуме «МыВместе».

Победители и призёры премии от 14 до 17 лет получат на реализацию своих проектов гранты от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей, старше 18 лет и НКО, а также социальные предприниматели – от 1,3 млн рублей до 3,5 млн рублей.

Подробная информация размещена на сайте премия.мывместе.рф.

В 2021 году национальный трек Премии собрал более 25 тыс. заявок, 118 инициатив получили поддержку организаторов и партнёров мероприятия. Участниками международного трека Премии стали 429 человек из 60 стран мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области