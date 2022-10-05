На выставке в Тверской области представлены уникальные материалы и личные вещи участника Ржевской битвы, Маршала Советского Союза Виктора Куликова

В Ржевском краеведческом музее в Тверской области работает уникальная выставка «От лейтенанта до Маршала: Виктор Георгиевич Куликов (1921-2013)». Экспозиция, открытая в год 80-летия Ржевской битвы, посвящена боевому пути одного из ее участников. На выставке представлены личные вещи Маршала, переданные в прошлом году в Тверское музейное объединение внуком Виктора Куликова.

Виктор Куликов воевал в 143-й танковой бригаде и прошел всю войну – от первого её дня до последнего. С августа 1943 года майор Куликов был начальником штаба бригады. На выставке экспонируется первый документ, подписанный им в этой должности. Представлены и материалы о боях бригады в районе ржевско-вяземского выступа. Первую свою награду – медаль «За отвагу» – старший лейтенант Куликов получил именно в период боев под Ржевом в июне 1942 года. В экспозиции есть его наградной лист. Всего за годы войны Виктор Куликов получил пять государственных наград.

Об основных вехах послевоенной службы и деятельности Виктора Куликова рассказывают фотографии, размещенные на стенах выставочного зала. В том числе – как Маршал Куликов принимает историческую часть парада на Красной площади в Москве 9 мая 1995 года и как Владимир Путин вручает ему орден «За военные заслуги» в 1999 году.

Центральными экспонатами выставки стали мундир, большая фотография Маршала Советского Союза, академика Академии военных наук, Героя Советского Союза (1981), лауреата Ленинской премии В.Г. Куликова и документ о присвоении ему звания Почетного гражданина города Ржева. В витринах также экспонируются личные вещи Маршала Куликова: памятные альбомы с фотографиями о командно-штабных учениях, нож в память об учениях «Щит-79», модель танка Т-54, книга «Война», автором которой выступил В.Г. Куликов.

Выставка продлится в Ржевском краеведческом музее до 1 августа 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области