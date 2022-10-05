Юные спортсмены Тверской области примут участие в профильной смене Центра «Орион»

С 11 по 24 мая в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион» пройдёт профильная смена «Гребля на байдарках и каноэ». Участие в ней примут юные спортсмены региона в возрасте от 11 до 17 лет.

Центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре 2021 года. Он создан в рамках национального проекта «Образование». Это площадка интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения Верхневолжья.

Педагогами спортивной смены станут мастер спорта России, тренер высшей категории по гребле на байдарках и каноэ Денис Ким (г. Тверь), а также тренер спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ Игорь Кузахметов (Вышневолоцкий городской округ).

В течение двух недель юных спортсменов ждет не только интенсивная спортивная подготовка, но и творческие мастер-классы, интересные встречи и беседы.

Пресс-служба Правительства Тверской области