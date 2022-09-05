В городах воинской доблести Белом и Зубцове, городе трудовой доблести Бологое проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, проходят 9 мая не только в Твери и Ржеве, но и других городах Тверской области. В торжественных митингах, церемониях возложения цветов к воинским захоронениям и других событиях приняли участие жители городов воинской доблести Белого и Зубцова. Впервые в статусе «Город трудовой доблести» встречает День Победы Бологое.

С инициативой о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести» выступили местные жители. Губернатор Игорь Руденя озвучил ее на встрече с Президентом Владимиром Путиным в Кремле летом 2021 года.

Решение было принято в сентябре прошлого года на заседании оргкомитета «Победа».

Сегодня в муниципалитете празднование Дня Победы началось с торжественного шествия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли военнослужащие 790-го истребительного корпуса им. Кутузова, служащие ЛИУ-3, юнармейцы, представители трудовых коллективов Бологовского железнодорожного узла, школьники. Также в Бологое состоялась акция «Бессмертный полк», которая объединила порядка 3000 жителей с портретами родственников-фронтовиков. Колонна прошла от площади Ленина до Старобологовского кладбища, где состоялось возложение венков и цветов к братским воинским захоронениям.

В годы Великой Отечественной войны после неудачи фашистов захватить город, вбив «клин» между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тыс. бомб. Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 бологовцев не вернулись с войны. На трудовом посту погибло более 1200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза.

Город Белый во время войны был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом.

Памятные мероприятия в Белом начались с митинга. Затем прошёл праздничный концерт «Виват, Победа!». В День Великой Победы, волонтеры Бельского района возложили цветы к воинским захоронениям, обелискам. В 21.30 в городе состоится акция «Свеча памяти».

Накануне праздника, 8 мая, в Бельском районе с воинскими почестями перезахоронили останки 142 героев Великой Отечественной войны. Так завершилась межрегиональная поисковая экспедиция «Бельский Плацдарм». Имена красноармейцев, поднятых поисковыми отрядами с бывших полей сражений, неизвестны. Удалось установить лишь имя одного из них - Ивана Васильевича Гомзина, помощника командира взвода, погибшего в апреле 1942 года. При нем были документы. На перезахоронение приехали его родные.

Также в Белом 8 мая на воинском захоронении на площади Карла Маркса состоялось открытие мемориальной доски летчикам, погибшим в годы войны в боях за город Белый.

Празднование Дня Победы в Зубцовском районе открыло шествие «Бессмертного полка», участие в нем приняли около 1000 человек. Жители города почтили память павших защитников Родины на мемориале Победы на Московской горе. Там же прошла акция «Солдатская каша». Состоялся пролёт малой авиации аэродрома «Орловка». Праздничную программу продолжили концерты на площади им. Ленина.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района. Сражения под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

Региональное звание «Город воинской доблести» было присвоено Белому и Зубцову в 2017 году.

9 мая в 22.00 в городах воинской славы Твери и Ржеве и городах воинской доблести Белом и Зубцове, городе трудовой доблести Бологое в ознаменование 77-й годовщины Великой Победы прогремят праздничные салюты.

Пресс-служба Правительства Тверской области