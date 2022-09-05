В столице Верхневолжья в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 39 тысяч человек

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Тверской области стала традиционная акция «Бессмертный полк». Шествия прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья. В Твери 39 тысяч жителей и гостей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. В Ржеве «Бессмертный полк» объединил 5 тысяч человек.

В шествии в Твери приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич, Иван Михайлович Овинников, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, председатель Совета ветеранов Заволжского района Николай Тимофеевич Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Борисович Скачков, Губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Русской православной церкви Виктор, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, руководство Твери, волонтёры, жители и гости Верхневолжья.

«В каждой семье Верхневолжья с гордостью вспоминают своих родных и всех, кто на фронте и в тылу приближал Великую Победу», - отметил Губернатор в поздравлении с Днём Победы.

Колонну «Бессмертного полка» возглавили военнослужащие и кадеты, за ними прошли школьники с «Полотном памяти», сшитым из «солдатских платков» с именами бойцов.

Глава региона нес портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени. По словам главы региона, акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, и важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка».

У Обелиска Победы участники шествия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

На площади Победы состоялся концерт Хора Турецкого. Солисты коллектива встретили участников шествия песней «День Победы». В исполнении Хора прозвучали известные и любимые многими поколениями песни «Журавли», «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Белорусский вокзал» и другие.

Продолжил праздничную программу концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ Российской Федерации.

В 17.40 на площади Победы пройдёт акция «Широка страна моя родная». Сводный хор (500 человек) в составе стипендиатов Губернатора Тверской области, ветеранов и юнармейцев под управлением военного дирижёра Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Александра Морозова исполнят гимн Российской Федерации, песни «День Победы», «Широка страна моя родная».

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00.

Помимо Твери праздничные залпы озарят небо города воинской славы Ржева, городов воинской доблести Зубцова и Белый, города трудовой доблести Бологое.

В Тверской области шествие «Бессмертного полка» проходит с 2015 года. В 2017 году в нем приняли участие почти 28 тысяч человек, в 2018 году - более 33 тысяч человек, в 2019 – более 35 тысяч человек.

9 мая 2020 года и 9 мая 2021 в соответствии акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате.

Пресс-служба Правительства Тверской области