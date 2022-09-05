В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату

9 мая в Тверской области проходят мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Память защитников Отечества почтили Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, сенатор РФ Людмила Скаковская, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, жители и гости Ржевского района.

Состоялась церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, минута молчания.

«77 лет назад советский народ сокрушил нацизм, завоевал свободу для родной страны и всего мира. На земле Верхневолжья на протяжении трех лет шли ожесточённые сражения. Здесь враг, беспрепятственно покоривший Европу, встретил яростное сопротивление. Солдаты и офицеры Красной Армии, партизаны и подпольщики, мирные жители проявили величайшую силу духа, непроходимой стеной встали на защиту Родины, преградили фашистам путь к столице нашей Родины – Москве. В каждой семье Верхневолжья с гордостью вспоминают своих родных и всех, кто на фронте и в тылу приближал Великую Победу», – отметил в поздравлении с Днем Победы Игорь Руденя.

Губернатор обратился к ветеранам, труженикам тыла, детям войны.

«Мы благодарим вас за подвиг, отдаем вам всё тепло наших сердец. Вы выстояли и победили в самой страшной войне, восстановили нашу страну, показали нам, что значит быть верными Родине и как важно уметь отстаивать интересы Отечества. Сегодня наша страна вновь находится на передовой борьбы с нацизмом. Уверен, что опираясь на традиции, заложенные ветеранами, наши военнослужащие с честью решат все поставленные задачи», – подчеркнул глава региона в поздравлении.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

На встрече с Президентом Владимиром Путиным 6 мая Губернатор Игорь Руденя озвучил предложение по развитию Ржевского мемориала Советскому солдату– к 80-летию Великой Победы создать в рамках комплекса музей «Ржевская битва».

«Хорошие слова Твардовского: «Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, – вы должны его знать», – процитировал слова поэта глава государства.



Пресс-служба Правительства Тверской области