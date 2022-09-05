В Тверской области проходит акция «Подарок ветерану»

В муниципальных образованиях Тверской области проходит акция «Подарок ветерану». Школьники вместе с педагогами посещают ветеранов и участников Великой Отечественной войны, благодарят их за героический подвиг, вручают подарки.

Также в Твери личный состав военного оркестра Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова провел праздничные концерты для ветеранов. В числе тех, кого поздравлял коллектив оркестра, были Иосиф Майримович Марголис и Ефим Борисович Дунаевский.

В исполнении оркестра академии для ветеранов прозвучали песни военных лет и песня «День Победы». В заключение выступлений оркестр прошел торжественным маршем.

Иосиф Марголис служил в составе действующей армии Ленинградского фронта, награжден боевыми орденами и медалями «Отечественной войны 2 степени», «Красной Звезды», «За боевые заслуги». Ефим Дунаевский был призван в 10-ю Армию 38 отдельного полка, войну закончил в звании старшего сержанта, награжден «Орденом Красной Звезды» «Орденом Отечественной войны», медалью «За боевые заслуги».

Пресс-служба Правительства Тверской области